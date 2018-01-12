親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

達美航空、ZARA將台灣列國家 陸網友痛罵：滾出中國！

回憶48年前刺殺蔣經國 鄭自才：不後悔，但心會滴血

武陵櫻花季2/11登場 今年交管只有 10天

2018-01-12 10:16聯合報 記者雷光涵╱即時報導

武陵農場紅粉佳人盛開。照片提供/觀光局，吳志學/攝影
武陵農場紅粉佳人盛開。照片提供/觀光局，吳志學/攝影
分享

每年都吸引眾多賞櫻人潮的武陵農場櫻花季，從2月11日至28日共18天。今年疏運期縮短為10天，從大年初一的2月16日至25日，每日限6000人進場。賞花人潮拍照的熱點「紅粉佳人」花期，預估從2月初至3月初燦爛綻放。為避免大客車駕駛超時工作，新規定入場大客車的車輛動態資訊要接至公路主管機關資訊平台，並嚴查工時。

武陵農場表示，今年花期從2月初到3月下旬，紅粉佳人開到3月初，接著是吉野櫻、八重櫻、霧社櫻開到3月下旬。去年櫻花季管制18天、今年縮短為10天，這是為了配合連續假期，減少遊客平日出遊的不便。

櫻花季期間，公路總局比照往年與相關單位退共同規畫場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等四大交通疏運措施。每日進場人數 6000 人，包括住宿遊客 1800 人及一日遊遊客 4200 人；一日遊遊客又分團體票1000 人及搭乘公共運輸散客 3200 人。

今年新規定入場大客車的車輛動態資訊要介接至公路主管機關資訊平台，否則一律不受理預約，駕駛須符合「汽車運輸業管理規則」駕車時間、勞基法的工作時間及觀光局國內一日遊產品相關規定。去年蝶戀花旅行社的賞櫻團就在回程高速公路上超速翻落邊坡，造成33死11傷慘劇。今年櫻花季期間公路總局將與勞動部、交通部觀光局等單位辦理跨機關聯合稽查。

3200名散客搭乘客運從台北或宜蘭出發1月19日開放車票預售，梨山出發2月1日開放預售，豐原客運也會於發車前一日晚間6時至8時於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購 6張。

武陵農場副場長李梨瑜說，預估「紅粉佳人」花期從2月初至3月初，為山櫻花和日本櫻的雜交種，台灣只有武陵農場大量栽種。3、4月回暖是吉野櫻、昭和櫻、霧社山櫻及蘋果花等水果花的盛開季節，種類多元其實更有看頭。

武陵農場紅粉佳人盛開。照片提供/觀光局，吳志學/攝影
武陵農場紅粉佳人盛開。照片提供/觀光局，吳志學/攝影
分享

櫻花季武陵農場
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

外觀OK就可發豬隻健康證明？ 業者：政府推卸防疫責任

2018-01-12 10:21

天冷手指冰冷變色？ 當心「雷諾氏現象」快速釀壞死

2018-01-12 11:09

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！ 再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

重要突破！ 台大醫院：染C肝器官可「先救命再治病」

2018-01-12 10:32

家禽家畜有健康證明才上市 防檢局：雙重把關

2018-01-12 11:09

淡水6.0度 吳德榮：寒潮爆發引極地大陸氣團南下

2018-01-12 08:23

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

華信ATR新機隊啟動 加入春節疏運

2018-01-11 23:48

我最需要的健康檢查／頸動脈超音波 防堵壞膽固醇

2018-01-11 23:23

6招保護脊椎 避免退化全身痛

2018-01-11 23:23

名醫經驗／林孟羲 夜半難眠 工作壓力惹的禍

2018-01-11 23:20

新春開車大吉 愛車快進廠健檢

2018-01-11 22:55

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

新故宮計畫 預計6年後遊客達800萬人次

2018-01-11 17:32

天氣即時預報 太陽下山寒流最冷期到

2018-01-11 16:48

寒流發威 衛福部啟動寒害應變機制

2018-01-11 16:08

品位玩家／走～來去海外過個好年！

2018-01-11 15:14

寒流發威 阿里山中午下冰珠

2018-01-11 15:09

牽機車太用力小腸破裂？原來是2周前他吞了魚刺

2018-01-11 14:46

新竹4天15人疑因低溫猝死 醫生談救命的關鍵期

2018-01-11 14:28

寒流發威 疾管署盼流感疫情月底前降下

2018-01-11 13:45

沒注意氣溫驟降 洗腎男衣著單薄出門昏厥失溫

2018-01-11 13:20

好友結婚包3萬6會太多嗎？ 網友力阻「別衝動」

2018-01-11 12:05

寒流發威 鄭明典：今天還有一波冷空氣

2018-01-11 12:01

動歪鼻矯正手術後睡得好 男子體重飆增10公斤

2018-01-11 11:51

醫糾常見系統因素 醫改會籲：調解應以醫院為責任主體

2018-01-11 11:46

德安航空衝出跑道飛機修復 農曆年前營運

2018-01-11 11:09

油價恐連5漲 再調升0.3元創3年來新高記錄

2018-01-11 11:03

輻射冷卻效應 周五、周六台南低溫掉到10度以下

2018-01-11 11:02

牙痛到極點、頭顱快爆開 原來他血管長瘤

2018-01-11 11:02

幼童寒冬穿短袖短褲？ 發揮雞婆精神注意兒虐

2018-01-11 10:48

南橫山區也飄雪 向陽派出所白成一片

2018-01-11 10:34

抗寒不怕身體痠痛 中醫師傳授關節暖暖穴位按摩術

2018-01-11 10:33

56歲女視力模糊 一查血管年齡竟90歲

2018-01-11 10:19

專題／看病命運差距大！地圖看台灣醫療資源

2018-01-11 09:46

沙威瑪到底怎麼養才能長那麼大？原來是這樣！

2018-01-11 09:19

人生最後一哩路 「安寧沙漠區」基隆市民難善終

2018-01-11 09:01

偏鄉居民不敢生病 領一包藥要花千元搭小黃

2018-01-11 09:01
看更多

熱門文章

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！ 再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

30歲領26K被女友嫌「沒上進心」 他爆氣想分手

2018-01-11 13:05

好友結婚包3萬6會太多嗎？ 網友力阻「別衝動」

2018-01-11 12:05

天氣即時預報 太陽下山寒流最冷期到

2018-01-11 16:48

新竹4天15人疑因低溫猝死 醫生談救命的關鍵期

2018-01-11 14:28

低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55

淡水6.0度 吳德榮：寒潮爆發引極地大陸氣團南下

2018-01-12 08:23

寒流發威 鄭明典：今天還有一波冷空氣

2018-01-11 12:01

【小孟塔羅】新的開始！2018年做什麼會帶來好運？

2018-01-12 06:30

今日星座運勢／巨蟹 放鬆心情祝福他人 桃花財運旺

2018-01-12 00:00

網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19

排隊16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 14:38

好冷哦！ 今晨淡水、嘉義只有6度低溫

2018-01-12 08:13

洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18

武陵櫻花季2/11登場 今年交管只有 10天

2018-01-12 10:16

牽機車太用力小腸破裂？原來是2周前他吞了魚刺

2018-01-11 14:46

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

女性心聲／媽媽團的情誼

2018-01-12 06:00

龍山寺點光明燈 還派保全顧「椅海」

2018-01-11 23:49

沒注意氣溫驟降 洗腎男衣著單薄出門昏厥失溫

2018-01-11 13:20

重要突破！ 台大醫院：染C肝器官可「先救命再治病」

2018-01-12 10:32

動歪鼻矯正手術後睡得好 男子體重飆增10公斤

2018-01-11 11:51

我見我思／想法影響心境

2018-01-12 06:00

華信ATR新機隊成立 首航推馬公優惠單程888元起

2018-01-11 17:09

寒流發威 阿里山中午下冰珠

2018-01-11 15:09

愛馬仕中環太子店 3516萬黃金綠寶凱莉包 等待有緣貴婦

2018-01-11 20:18

勞保紓困貸款利率1.39% 明開放申請

2018-01-11 17:18

天冷手指冰冷變色？ 當心「雷諾氏現象」快速釀壞死

2018-01-12 11:09

寒流發威 百貨冬季下殺折扣超有感

2018-01-11 14:51

Marimekko攜手UNIQLO 印花控小心！

2018-01-11 19:15

寒流發威 衛福部啟動寒害應變機制

2018-01-11 16:08

搶匯差再賺現金 這樣買日貨、玩日本最省！

2018-01-11 18:21

新故宮計畫 預計6年後遊客達800萬人次

2018-01-11 17:32

就是不受「線」！真無線運動耳機 讓音樂跟著你跑

2018-01-11 12:02

淡水六度低溫 台北上班民眾包緊緊

2018-01-12 09:38

排隊太苦！adidas聯名潮鞋這裡動動手指也能買

2018-01-11 19:32

保育有成效 台灣黑熊漫步台東利嘉山區

2018-01-12 10:50

虎毒不食子 動物園母豹竟吃掉小豹

2018-01-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top