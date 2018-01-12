武陵櫻花季2/11登場 今年交管只有 10天

2018-01-12 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



武陵農場紅粉佳人盛開。照片提供/觀光局，吳志學/攝影 分享 facebook

每年都吸引眾多賞櫻人潮的武陵農場櫻花季，從2月11日至28日共18天。今年疏運期縮短為10天，從大年初一的2月16日至25日，每日限6000人進場。賞花人潮拍照的熱點「紅粉佳人」花期，預估從2月初至3月初燦爛綻放。為避免大客車駕駛超時工作，新規定入場大客車的車輛動態資訊要接至公路主管機關資訊平台，並嚴查工時。

武陵農場表示，今年花期從2月初到3月下旬，紅粉佳人開到3月初，接著是吉野櫻、八重櫻、霧社櫻開到3月下旬。去年櫻花季管制18天、今年縮短為10天，這是為了配合連續假期，減少遊客平日出遊的不便。

櫻花季期間，公路總局比照往年與相關單位退共同規畫場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等四大交通疏運措施。每日進場人數 6000 人，包括住宿遊客 1800 人及一日遊遊客 4200 人；一日遊遊客又分團體票1000 人及搭乘公共運輸散客 3200 人。

今年新規定入場大客車的車輛動態資訊要介接至公路主管機關資訊平台，否則一律不受理預約，駕駛須符合「汽車運輸業管理規則」駕車時間、勞基法的工作時間及觀光局國內一日遊產品相關規定。去年蝶戀花旅行社的賞櫻團就在回程高速公路上超速翻落邊坡，造成33死11傷慘劇。今年櫻花季期間公路總局將與勞動部、交通部觀光局等單位辦理跨機關聯合稽查。

3200名散客搭乘客運從台北或宜蘭出發1月19日開放車票預售，梨山出發2月1日開放預售，豐原客運也會於發車前一日晚間6時至8時於梨山遊客中心販售車票及門票，現場每人限購 6張。

武陵農場副場長李梨瑜說，預估「紅粉佳人」花期從2月初至3月初，為山櫻花和日本櫻的雜交種，台灣只有武陵農場大量栽種。3、4月回暖是吉野櫻、昭和櫻、霧社山櫻及蘋果花等水果花的盛開季節，種類多元其實更有看頭。