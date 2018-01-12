風弱汙染物累積 高屏空品橘色提醒

2018-01-12 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今起三天高屏地區的空氣品質都是橘色提醒。

環保署指出，這幾天高屏局部地區風速較弱，有汙染物累積，因此AQI空氣品質指標可能達「橘色提醒」。環保署提醒敏感族群要特別注意。