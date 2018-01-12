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這些錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

折扣、點數、大包裝購買、加入會員、免息分期、限期優惠……這些省錢的花錢方法很受歡迎，但真的聰明能省錢嗎？才怪。

省水、省電、省餐費呢？這是美德，卻是效率很差的節約方法。

日本理財規畫顧問橫山光昭在新書《90％的節約都會造成反效果》中告訴讀者，錯誤的省...
日本理財規畫顧問橫山光昭在新書《90％的節約都會造成反效果》中告訴讀者，錯誤的省錢習慣，不僅讓你掉進「看似划算」的陷阱，更會讓你的生活品質受影響。圖/大是文化提供
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日本理財規畫顧問橫山光昭在新書《90％的節約都會造成反效果》中告訴讀者，錯誤的省錢習慣，不僅讓你掉進「看似划算」的陷阱，更會讓你的生活品質受影響。他運用數據指出，這些錯誤用錢習慣，使30.9％的家庭零存款，甚至省出反效果。

這些似是而非的省錢習慣，包括:

●以為網購較便宜，但結果比較貴。「免運費」其實暗藏陷阱，小心全部商品總價過高。 把想買的照樣先丟購物車，但先放3天，再回頭檢視！

●買房的重點是你六十歲能否還完房貸，不是利率。利率低不等於購屋好時機，該考量實際購屋意願、與是否備妥購屋準備費用。

當心房貸轉移過程的費用（手續費、代書酬勞、保證金等），會吃掉利率差。而且老年後收入銳減，所以要能在六十歲前繳清房貸，你才能買。

●與其省水省電費，不如省固定開銷。重新檢視很少去的健身房年費、以為降不了的手機月租費、幾乎沒在看的有線電視費等。

此外還有因習慣造成的浪費，包括：

●餐費開銷中，特別注重選購健康、安心又安全的食材。

●每天都會攝取高卡路里的外食。

●平常多得是推不掉的聚餐，晚歸還得搭計程車回家。

●雖然會被扣手續費，但為了方便，每次都會在最近的提款機領錢。

●雖說沒車不方便，但其實開車的頻率並不高，平常還得負擔油錢和未繳完的車貸。

●打電話、傳簡訊、玩社群網站產生的通訊費用。

●不太清楚保險內容，卻得定期支付高額保險費用。

●為了轉換心情，隨手就買的飲料、口香糖、漫畫錢。

●長期因習慣而購買的香菸、酒類等嗜好品。

這些錯誤的省/用錢習慣，你中了其中那幾種?

省錢省電
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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