低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55 聯合報 記者江良誠、簡慧珍、張芮瑜、林麒瑋、魯永明 聯合報 記者 陳秋雲



偏鄉衛生所常缺醫師；圖為南投縣府協調縣內眼科或鄰近醫療中心醫師支援，將在6處衛生所開診。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台中市廿九個行政區衛生所，有七區沒有主任，一區主任請長假，懸缺超過四分之一。有市議員抱怨，活著看病要等，死了竟連行政相驗也要等。有衛生所主任說，除了低薪又爆肝，行政相驗壓力大，都是做不下去原因。

中市西屯、南區、大里、烏日、大安、外埔和龍井區衛生所，其中西屯、大里都是超過廿萬人的大區，好不容易有主任了，卻做一、兩個月就離開。

曾有衛生局長直言，醫師會選擇到衛生所當主任，一是待退、二是生病、三是兒女還小需要時間陪。當主任退休了，或新任者覺得與預期不同，身體難以負荷、工作時間過長而離職，又得重新開缺。

一名衛生所主任說，從嬰兒到老人健檢、注射疫苗、癌症篩檢等，加上食物中毒，衛生所業務量大；台中市一年約三萬人死亡，半數須行政相驗，他最高紀錄曾一個月相驗八十幾件，忙不完，家屬聲聲催，不如開業或在醫院更有錢賺；且行政相驗責任大，醫師不開就找民代施壓。

台中衛生局簡任技正洪美智說，原台中縣、市合併後，衛生所主任相驗不再發給八百元津貼，多少影響「士氣」，會再研議。近期也會與殯葬公會溝通，如自然死亡不必非等到行政相驗開死亡證明書再辦後事，減少紛擾。

不只台中，南投縣中寮鄉衛生所原主任兩年多前退休，好不容易找到醫師接任，但待了十個月，公費期滿就離開，衛生局五次招募公費醫師都未如願。彰化縣伸港鄉與二林鎮衛生所主任去年下半年先後離職，衛生局向衛福部申請分發公費醫師，預定三月初到職。

儘管偏遠衛生所主任看診收入多，月薪廿至四十萬元間，市區衛生所行政事務多、門診少，約月領九到十三萬元，但偏鄉卻是缺醫師。

像宜蘭縣境大同、南澳鄉兩處原鄉衛生所皆配置二名醫師和一名牙醫師，大同鄉衛生所牙醫師去年夏天離職後，在大同鄉開業，衛生局秘書岳瑞雪說，偏鄉相對較難徵募醫師，但會安排公費醫師適時加入。

嘉義縣十八鄉鎮市僅朴子市、布袋鎮衛生所，分缺一名醫師及一名公衛護士，已報請衛福部補足。