華信ATR新機隊啟動 加入春節疏運

2018-01-11 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



華航旗下的華信昨天舉行「華信航空ATR新機隊成立暨松山機務棚廠啟用」，華航董事長何煖軒（左四）、華信航空董事長謝世謙（左三）主持啟用儀式，法國ATR CEO Mr. Christian Schere（左五）也受邀來台出席啟用典禮。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

華信航空近來持續擴大國內航線飛航服務，包括新開闢高雄—馬公、台中—花蓮及台北—馬公線大幅增班，為進一步強化國內航線優勢服務，華信去年底陸續引進三架ATR72-600，ＡＴＲ新機隊昨天正式啟動，同時啟用松山機場機務棚，華航董事長何煖軒也宣布，新飛機將於今年春節投入疏運。

華航旗下的華信昨天舉行「華信航空ATR新機隊成立暨松山機務棚廠啟用儀式」，空姐啦啦隊賣力演出。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

華信航空董事長謝世謙說，ＡＴＲ新機隊計畫在春節前加入營運，首推高雄—馬公航線，每天飛六班次來回。華信特別推出「高澎滿座久發發」促銷優惠，凡於華信官網或App購買高雄／台中出發到馬公單程機票，就可享有居民八八八元起、一般旅客九九九元起特價優惠。

華信航空總計將引進九架全新ATR72-600，預計今年中引進兩架，整體機隊優化計畫預計將於二○二○年前部署完成。

何煖軒表示，ATR特性適合在台灣短距離、離島機場適用，華信航空也將調整國內市場策略，提供國人最好的服務及運具。他指出，此次新機計畫由法國ATR原廠派遣教師機師，協助機師專業訓練考核，也有專業機務代表來台，建立維修能量。

謝世謙表示，ATR72-600全新客機，每架座位數為七十人座，全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能，發動機則可有效節省油耗，達到節能減碳目標；松山機務棚廠占地面積約八六○坪，高五層樓，將逐步建立ＡＴＲ停機線維修能量。