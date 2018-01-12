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光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05聯合報 記者趙容萱陳秋雲江良誠張家樂鄭維真／連線報

衛生所注射疫苗、健康篩檢、公衛宣導等業務多，人潮川流不息。 圖／聯合報系資料照片
衛生所注射疫苗、健康篩檢、公衛宣導等業務多，人潮川流不息。 圖／聯合報系資料照片
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各地衛生所醫師兼主任壓力大，所內護理人員工作也不輕鬆，除了寫報表、跟診、到社區宣導訪視、稽查，有時甚至要兼會計，現在又有長照2.0，有人喊「快做不下去了」。

「業務越加越多，護理人力卻沒有增加」，台南市衛生所護理人員說，原有的工作已經忙得昏天暗地，現在還要評估民眾居家維生器材斷電該如何處理，還要增加居家安寧與醫療協助，叫基層人員怎麼吃得消？但台南衛生局說，衛生所人力平均每人服務五四八三人，符合衛福部員額編制。「沒車、沒油」，中部一名公衛護士說，家訪項目太多，包括預防、老人假牙、精神病等，但沒交通工具也沒油貼，難道要護士騎單車家訪？

南投幅員廣，很多偏遠山區衛教保健，得靠衛生所公共衛生護理師。南投仁愛鄉沒婦產科醫師，早年由具助產士資格的護理師接生，近年才由救護車就近送醫。去年退休的護理師何麗娟回憶，曾趕到孕婦家發現一片漆黑，原來沒錢繳電費被斷電，只能在住家點蠟燭，外加手電筒打光，過程中蠟燭燒盡改燒木凳，邊接生邊「救火」。

南投縣民風保守，婦癌篩檢較其他縣市偏低，衛生所護士拚命打電話推廣，有些婦女仍不願檢查，甚至得募集白米，以贈送「平安米」的方式，才能讓婆婆媽媽到衛生所檢查。

衛生所護理師接生
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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