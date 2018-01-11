龍山寺點光明燈 還派保全顧「椅海」

艋舺龍山寺光明燈昨天排隊區開放，許多民眾用椅子「卡位」。 記者吳思萍／攝影 分享 facebook

農曆年前點光明燈人潮再現，台北市艋舺龍山寺的點燈排隊長龍前晚就在寒風中登場。今年龍山寺準備20萬盞，龍山寺副董事長黃書瑋說，其實往年光明燈都點不滿，去年只點9成，不必急於一時。

龍山寺14日上午7時開放領號碼牌，但前晚已吸引信眾提前排隊。龍山寺為這些提早排隊民眾擺放的椅子編號，昨天統計共1479張，並用繩子串連，避免被掉包，還派2名保全看顧「椅海」，以示公平。

為癌兒祈福 連5年搶頭香

據了解，今年由從事旅遊業的沈大毅搶得首位，也是連續5年搶先。他說，兒子沈洋銘15歲時罹患骨癌，到龍山寺點藥師燈後病情好轉，因此他堅持每年要搶頭香，以示誠意。

龍山寺光明燈以往曾有排隊亂象、黃牛代排等情形，黃書瑋說，今年秩序較好，黃牛代排情形也減少；過去曾有取消藥師燈的提議，但順應民眾需求，今年仍有藥師燈可以點。

黃書瑋說，龍山寺光明燈每盞600元起跳，往年都點不滿，他肯定民眾排隊點燈的誠意，但要保佑身體健康，自己也要節制飲食、運動才行。

鹿港天后宮斗首燈 要價50萬

各地點光明燈價格不一，彰化縣鹿港天后宮僅此一盞的「斗首」燈要價50萬元，雖然昂貴，但已「名燈有主」；彰化市天清觀玉皇總斗首燈、全家平安總斗首燈也各只1盞，都定價20萬元，同樣被信徒預訂。

宮廟的光明燈越來越五花八門，一般點燈價每盞約500至600元，近年道教宮廟流行「拜斗」，號稱消災解厄之外，還宣稱能功名利祿、無往不利，點廟宇的斗燈每盞600元起跳，有的1000元起價，但每盞號稱庇佑不限1人，如鹿港天后宮閤家平安斗每盞3600元保佑全家，財運亨通斗每盞8800元保佑公司。