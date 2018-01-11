網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦。 圖／林孟羲提供 分享 facebook

整形外科醫師林孟羲工作忙碌，晚上若能睡個好覺、好好充電，隔天才有充沛的精力。但大約五年前，他每到晚上睡覺時，卻在床上翻來覆去，輾轉難眠，有時直到凌晨2、3點依舊無比清醒。

遇到這種狀況，林孟羲往往拿起手機、滑著螢幕，試著轉移難以入睡的焦慮，也希望能夠滑著滑著就睡著，但反而越來越亢奮，只好起身躡手躡腳走動，有時望著熟睡的太太與孩子可愛臉龐，雖然心中備感幸福，對照正與失眠搏鬥、天將亮才有睡意的自己，甚至半夢半醒睡著後沒多久就起床上班，每天都格外疲憊。

失眠困擾他快3個月，每周約有2、3天輾轉難眠，每分每秒都讓備感煎熬，睜眼等待天亮。有時躺在床上，以為時間已經過去很久了，但抬頭看時鐘，發現只過了10分鐘。放在床頭的書本，被他反覆翻來翻去，卻讀不進去，有時無奈望著漆黑的窗外，彷彿自己掉入黑色的時空漩渦裡。

不想靠安眠藥助眠，但失眠問題總得解決，林孟羲開始規畫一些運動，首先安排自己每周游泳，游泳讓他全身舒暢，晚上也稍微好睡一點，如果當周失眠嚴重，便增加游泳時間。後來，太太鼓勵並陪伴他一起學國標舞，在舞蹈中不但找到樂趣，也放鬆肌肉，讓心情變得愉悅。

此外，林孟羲還拜師學習西洋劍，由於擊劍是全身運動，在力量、速度、柔軟度、協調、耐力等都是很好的鍛鍊。除了運動，他也利用工作閒暇安排旅遊，帶著全家或只與太太兩人，充分釋放工作壓力。於是慢慢改善了失眠症狀。

一般睡眠正常者，大約就寢後半小時內入睡。根據統計，國人罹患慢性失眠的盛行率高達19.3％，平均每5人就有1人有失眠困擾，主要原因是白天生活壓力過大，或過度使用3C產品。許多研究指出，3C產品發出藍光，刺激視網膜使體內褪黑激素下降，影響睡眠，晚上大腦反覆思考許多事情，精神更加亢奮無法放鬆，導致睡眠障礙，我想許多人都有類似情形，尤其現代人生活高壓，精神緊張，任何年齡層都可能有失眠問題。

林孟羲門診時與許多病患閒聊，發現不少人有失眠困擾，長期難入眠影響健康，晚上睡不好，第二天更疲累，長期下來引發慢性病。

所以，他認為養成運動習慣很重要，除了工作，若能培養一些興趣，也有助於改善失眠。此外，睡前除了避免刺激性食物，睡前3小時不要進食。提醒大家，睡前一小時盡量不要碰3C產品，否則可能讓精神愈來愈亢奮，很容易睡不好。如果能在睡前做些伸展運動，讓心情及身體保持平靜，更可一夜好眠。

經歷了失眠痛苦，林孟羲再也不想回去那段睡不著的日子，因為培養了興趣，如學習西洋劍、養成定期運動並調整使用3C產品的方式，終於甩開失眠糾纏，林孟羲相信堅持對的事，反覆的做，就會水到渠成。

•林孟羲小檔案

年齡：48歲

出生地：南投縣

現職：

台北市雅丰麗緻診所副院長

經歷：

長庚醫院整形外科主治醫師

長庚醫院美容外科主治醫師

中國醫藥大學附設醫院肝臟移植血管顯微接合團隊

專長：

整形外科、一般外科手術、醫學美容

整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦。 圖／林孟羲提供 分享 facebook