親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦。 圖／林孟羲提供
整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦。 圖／林孟羲提供
分享

整形外科醫師林孟羲工作忙碌，晚上若能睡個好覺、好好充電，隔天才有充沛的精力。但大約五年前，他每到晚上睡覺時，卻在床上翻來覆去，輾轉難眠，有時直到凌晨2、3點依舊無比清醒。

遇到這種狀況，林孟羲往往拿起手機、滑著螢幕，試著轉移難以入睡的焦慮，也希望能夠滑著滑著就睡著，但反而越來越亢奮，只好起身躡手躡腳走動，有時望著熟睡的太太與孩子可愛臉龐，雖然心中備感幸福，對照正與失眠搏鬥、天將亮才有睡意的自己，甚至半夢半醒睡著後沒多久就起床上班，每天都格外疲憊。

失眠困擾他快3個月，每周約有2、3天輾轉難眠，每分每秒都讓備感煎熬，睜眼等待天亮。有時躺在床上，以為時間已經過去很久了，但抬頭看時鐘，發現只過了10分鐘。放在床頭的書本，被他反覆翻來翻去，卻讀不進去，有時無奈望著漆黑的窗外，彷彿自己掉入黑色的時空漩渦裡。

不想靠安眠藥助眠，但失眠問題總得解決，林孟羲開始規畫一些運動，首先安排自己每周游泳，游泳讓他全身舒暢，晚上也稍微好睡一點，如果當周失眠嚴重，便增加游泳時間。後來，太太鼓勵並陪伴他一起學國標舞，在舞蹈中不但找到樂趣，也放鬆肌肉，讓心情變得愉悅。

此外，林孟羲還拜師學習西洋劍，由於擊劍是全身運動，在力量、速度、柔軟度、協調、耐力等都是很好的鍛鍊。除了運動，他也利用工作閒暇安排旅遊，帶著全家或只與太太兩人，充分釋放工作壓力。於是慢慢改善了失眠症狀。

一般睡眠正常者，大約就寢後半小時內入睡。根據統計，國人罹患慢性失眠的盛行率高達19.3％，平均每5人就有1人有失眠困擾，主要原因是白天生活壓力過大，或過度使用3C產品。許多研究指出，3C產品發出藍光，刺激視網膜使體內褪黑激素下降，影響睡眠，晚上大腦反覆思考許多事情，精神更加亢奮無法放鬆，導致睡眠障礙，我想許多人都有類似情形，尤其現代人生活高壓，精神緊張，任何年齡層都可能有失眠問題。

林孟羲門診時與許多病患閒聊，發現不少人有失眠困擾，長期難入眠影響健康，晚上睡不好，第二天更疲累，長期下來引發慢性病。

所以，他認為養成運動習慣很重要，除了工作，若能培養一些興趣，也有助於改善失眠。此外，睡前除了避免刺激性食物，睡前3小時不要進食。提醒大家，睡前一小時盡量不要碰3C產品，否則可能讓精神愈來愈亢奮，很容易睡不好。如果能在睡前做些伸展運動，讓心情及身體保持平靜，更可一夜好眠。

經歷了失眠痛苦，林孟羲再也不想回去那段睡不著的日子，因為培養了興趣，如學習西洋劍、養成定期運動並調整使用3C產品的方式，終於甩開失眠糾纏，林孟羲相信堅持對的事，反覆的做，就會水到渠成。

•林孟羲小檔案

年齡：48歲

出生地：南投縣

現職：

台北市雅丰麗緻診所副院長

經歷：

長庚醫院整形外科主治醫師

長庚醫院美容外科主治醫師

中國醫藥大學附設醫院肝臟移植血管顯微接合團隊

專長：

整形外科、一般外科手術、醫學美容

整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦。 圖／林孟羲提供
整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦。 圖／林孟羲提供
分享

整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦，學習西洋劍放鬆自己。圖／林孟羲提供
整形外科醫師林孟羲曾為失眠所苦，學習西洋劍放鬆自己。圖／林孟羲提供
分享

失眠3C整形
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

龍山寺點光明燈 還派保全顧「椅海」

2018-01-11 23:49

華信ATR新機隊啟動 加入春節疏運

2018-01-11 23:48

沙威瑪到底怎麼養才能長那麼大？原來是這樣！

2018-01-11 09:19

風弱汙染物累積 高屏空品橘色提醒

2018-01-12 05:02

這些錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

我最需要的健康檢查／頸動脈超音波 防堵壞膽固醇

2018-01-11 23:23

6招保護脊椎 避免退化全身痛

2018-01-11 23:23

名醫經驗／林孟羲 夜半難眠 工作壓力惹的禍

2018-01-11 23:20

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18

新故宮計畫 預計6年後遊客達800萬人次

2018-01-11 17:32

天氣即時預報 太陽下山寒流最冷期到

2018-01-11 16:48

寒流發威 衛福部啟動寒害應變機制

2018-01-11 16:08

品位玩家／走～來去海外過個好年！

2018-01-11 15:14

寒流發威 阿里山中午下冰珠

2018-01-11 15:09

牽機車太用力小腸破裂？原來是2周前他吞了魚刺

2018-01-11 14:46

新竹4天15人疑因低溫猝死 醫生談救命的關鍵期

2018-01-11 14:28

寒流發威 疾管署盼流感疫情月底前降下

2018-01-11 13:45

沒注意氣溫驟降 洗腎男衣著單薄出門昏厥失溫

2018-01-11 13:20

好友結婚包3萬6會太多嗎？ 網友力阻「別衝動」

2018-01-11 12:05

寒流發威 鄭明典：今天還有一波冷空氣

2018-01-11 12:01

動歪鼻矯正手術後睡得好 男子體重飆增10公斤

2018-01-11 11:51

醫糾常見系統因素 醫改會籲：調解應以醫院為責任主體

2018-01-11 11:46

德安航空衝出跑道飛機修復 農曆年前營運

2018-01-11 11:09

油價恐連5漲 再調升0.3元創3年來新高記錄

2018-01-11 11:03

輻射冷卻效應 周五、周六台南低溫掉到10度以下

2018-01-11 11:02

牙痛到極點、頭顱快爆開 原來他血管長瘤

2018-01-11 11:02

幼童寒冬穿短袖短褲？ 發揮雞婆精神注意兒虐

2018-01-11 10:48

南橫山區也飄雪 向陽派出所白成一片

2018-01-11 10:34

抗寒不怕身體痠痛 中醫師傳授關節暖暖穴位按摩術

2018-01-11 10:33

56歲女視力模糊 一查血管年齡竟90歲

2018-01-11 10:19

專題／看病命運差距大！地圖看台灣醫療資源

2018-01-11 09:46

人生最後一哩路 「安寧沙漠區」基隆市民難善終

2018-01-11 09:01

偏鄉居民不敢生病 領一包藥要花千元搭小黃

2018-01-11 09:01

誰來幫我？後山6500病人 排隊等復康巴士

2018-01-11 09:01

「銀白太平山」清晨僅2至3度 霧淞美不勝收

2018-01-11 08:10
看更多

熱門文章

凍！更強冷空氣報到 明後清晨低溫下探6度

2018-01-11 22:42

30歲領26K被女友嫌「沒上進心」 他爆氣想分手

2018-01-11 13:05

好友結婚包3萬6會太多嗎？ 網友力阻「別衝動」

2018-01-11 12:05

更強冷空氣報到 淡水清晨6度！再創入冬平地最低溫

2018-01-12 05:00

天氣即時預報 太陽下山寒流最冷期到

2018-01-11 16:48

人生最後一哩路 「安寧沙漠區」基隆市民難善終

2018-01-11 09:01

新竹4天15人疑因低溫猝死 醫生談救命的關鍵期

2018-01-11 14:28

偏鄉居民不敢生病 領一包藥要花千元搭小黃

2018-01-11 09:01

這些錯誤的省錢習慣 讓3成家庭沒存款也沒生活品質

2018-01-12 02:51

寒流發威 鄭明典：今天還有一波冷空氣

2018-01-11 12:01

56歲女視力模糊 一查血管年齡竟90歲

2018-01-11 10:19

福氣滿滿！總能衣食無憂的生肖女？

2018-01-11 09:27

牙痛到極點、頭顱快爆開 原來他血管長瘤

2018-01-11 11:02

沙威瑪到底怎麼養才能長那麼大？原來是這樣！

2018-01-11 09:19

網紅醫師林孟羲壓力大 夜半輾轉難眠

2018-01-11 22:19

「銀白太平山」清晨僅2至3度 霧淞美不勝收

2018-01-11 08:10

低薪、爆肝... 中市29衛生所7區沒主任

2018-01-11 23:55

淡水7.5度創入冬以來最低溫 今起到周六都晴冷

2018-01-11 08:00

排隊16小時！數百人瘋搶Off-White限量支線系列

2018-01-11 14:38

這杯咖啡18禁！搭配草莓蛋糕 少女心大噴發

2018-01-11 09:18

洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18

今日星座運勢／巨蟹 放鬆心情祝福他人 桃花財運旺

2018-01-12 00:00

牽機車太用力小腸破裂？原來是2周前他吞了魚刺

2018-01-11 14:46

沒注意氣溫驟降 洗腎男衣著單薄出門昏厥失溫

2018-01-11 13:20

動歪鼻矯正手術後睡得好 男子體重飆增10公斤

2018-01-11 11:51

輻射冷卻效應 周五、周六台南低溫掉到10度以下

2018-01-11 11:02

油價恐連5漲 再調升0.3元創3年來新高記錄

2018-01-11 11:03

誰來幫我？後山6500病人 排隊等復康巴士

2018-01-11 09:01

寒流發威 阿里山中午下冰珠

2018-01-11 15:09

寒流發威 衛福部啟動寒害應變機制

2018-01-11 16:08

寒流發威 百貨冬季下殺折扣超有感

2018-01-11 14:51

愛馬仕中環太子店 3516萬黃金綠寶凱莉包 等待有緣貴婦

2018-01-11 20:18

抗寒不怕身體痠痛 中醫師傳授關節暖暖穴位按摩術

2018-01-11 10:33

就是不受「線」！真無線運動耳機 讓音樂跟著你跑

2018-01-11 12:02

新故宮計畫 預計6年後遊客達800萬人次

2018-01-11 17:32

搶匯差再賺現金 這樣買日貨、玩日本最省！

2018-01-11 18:21

勞保紓困貸款利率1.39% 明開放申請

2018-01-11 17:18

台灣首創！區塊鏈技術音樂發行平台Soundscape正式上線

2018-01-11 21:02

光加業務不增人 公衛護士也喊「快做不下去了」

2018-01-12 00:05

南橫山區也飄雪 向陽派出所白成一片

2018-01-11 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top