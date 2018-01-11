艾森豪獎學金推「創新獎學金」 徵求申請者

2018-01-11 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



以世界各國未來領袖人才為徵選對象的美國艾森豪獎學金 (Eisenhower Fellowship)，從今年 (2018) 開始推出 Innovation Program 創新獎學金計畫 ，公開徵求全球申請者，凡年齡在32-45 歲之間，致力於未來工作、教育、生命科學、環境能源及設計各領域的傑出創新青年，皆可主動申請。

艾森豪獎學金多年來在台灣陸續選出43位優秀人才，涵蓋台灣政經產業各界。去年艾森豪獎學金得主、之初創投創始合夥人林之晨在美國艾森豪獎學金基金會的全額贊助與安排下，針對費城、匹茲堡、華盛頓首府、丹佛、矽谷等 12 個美國城市的創新生態，進行了為期七周的深度考察。他說，在這趟旅程中獲得極大啟發，回國後加速了 AppWorks School 女性專班、AppWorks Landing Pods 等新服務的推出。今年他成為台灣區徵選計畫召集人，希望透過公開徵求申請，可讓全球更多元化的人才有機會加入 EF 大家庭，開拓國際視野，增進見地，帶動參與各國產業、教育、人才的進步。

根據資料，獲選為艾森豪 2018 秋季創新獎學金的得主學人將於今年 10 月 1 日至 11 月 16 日前往美國，與全球入選的 15-20 位創新學人會合，進行為期七周的深度考察計畫。考察內容將根據獎學金得主的專業領域量身規劃， 每位學人都將有各自的研究主題，挑戰不同思維及異業，以期許能 因應全球挑戰， 為世界帶來更多創新技術的改變。