洗腎婦泡腳機溫度高泡太久 腳底板變黑壞死

2018-01-11 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



寒流襲台，使用泡腳機要注意！台中市61歲張姓婦人因罹患糖尿病合併洗腎，雙腳感覺遲鈍，日前她使用泡腳機，以攝氏40度連續泡腳1小時，導致雙腳起水泡，就醫檢查後發現足底有3度燙傷，足底肉壞死變黑，緊急清創手術，預計至少半年傷口才能癒合。醫師鄭旭棠提醒民眾使用泡腳機溫度不要太高，使用10到20分鐘更要休息，避免燙傷。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠建議，隨著天氣寒冷，民眾會使用泡腳機、熱水袋或電暖爐取暖，民眾使用泡腳機，溫度可設定在攝氏40至43度間，使用10分鐘就要休息一下，老人避免連續使用超過20分鐘，以免燙傷。罹患糖尿病、末梢血管疾患、老人，以及皮膚感覺異常等患者，因雙腳感覺遲鈍，使用泡腳機前，最好先諮詢醫師，使用熱水袋或電暖爐取暖也要特別注意。

張姓婦人表示，她因洗腎次數從一周2次增加為3次，友人得知後，建議她使用泡腳機，促進氣血循環，她剛開始溫度設定40度，感覺腳底會刺痛，調到40度以下，但友人見狀，建議她「用40度泡40分鐘才會大量出汗」。

張姓婦人聽從友人建議，泡了40分鐘還沒冒汗，就多泡20分鐘，沒想到泡完1小時後，雙腳離開泡腳機，腳底都出現水泡，用手觸摸甚至感覺到皮肉分離，驚覺不妙趕緊就醫。

鄭旭棠說，患者就醫前先到診所治療一周，到院時發現雙腳足底肉因燙傷壞死呈現黑色，趕緊安排進行清創手術，目前已慢慢長出肉芽，預計需半年傷口才能癒合。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說明，一名患糖尿病婦人使用泡腳機太久足底燙傷、壞死，建議使用泡腳機溫度不要太高，時間不要太久。圖／亞大醫院提供 分享 facebook