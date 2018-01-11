6招保護脊椎 避免退化全身痛

2018-01-11 23:23 聯合報 彭之祥／衛福部屏東醫院疼痛科醫師



圖二，頸椎X光片。 圖／醫師提供 分享 facebook

一位64歲男性坐著輪椅進入診間，主訴左膝蓋後側疼痛，一踩就痛會「軟腳」，右肩亦疼痛，到處看不好甚至到台北求診，做了膝核磁共振只說稍微退化。

檢查病患左膝後側痛點為坐骨神經分枝，再按壓左側臀部坐骨神經路徑及右肩臂神經叢皆有劇烈壓痛，再根據病患過去於本院就診紀錄有下背痛、左右肩輪流痛、坐骨神經痛，腰椎核磁（圖一）共振顯示腰椎第三、四及四、五節稍有神經壓迫﹔而頸椎X光片（圖二）顯示嚴重退化。告知病患應是神經於脊椎內有壓迫病變，導致舉步艱難。

建議病患以「頸椎硬脊膜外腔注射」測試，得知病灶位置。因為核磁共振影像只能顯示是否有靜態的神經壓迫，無法得知疼痛的神經在何處受壓迫。於是病患接受「頸椎硬脊膜外腔注射」，經由藥物測試，病患可下床自行走動，最後再給予小劑量類固醇完成治療。

圖一，腰椎核磁共振。 圖／醫師提供 分享 facebook

人體幾乎所有周邊神經皆須通過頸椎，頸椎退化壓迫神經可造成全身任何部位的疼痛、僵硬、麻甚至無力。

對於疼痛治療，將藥物直接送入病灶的標靶療法，可減少全身性副作用及減輕肝腎負擔，如果脊椎有病變，「硬脊膜外腔注射」就是標靶治療，是唯一可將藥物置入脊椎內病灶的治療方式，在國外已使用65年。也是避免脊椎手術失敗的最後防線。根據美國保險公司統計，脊椎手術後74%無法回復正常工作和生活，10%可能終身殘廢。

最後，預防勝於治療，提供保護脊椎，減少脊椎受力的六個方法：

1.減重。

2.枕頭不要睡太高，勿躺在床上或沙發看書、滑手機。

3.避免長時間相同姿勢、重複的動作。

4.肌肉均衡的運動，如學校早操、拉筋。

5.使用護腰(腰椎支撐帶)---脊長肌由腰骨盆

沿脊椎而上至頸椎，功能為豎立脊椎，減少這肌肉群的緊繃就減少頸椎受壓迫。

6.按摩「激痛點」。