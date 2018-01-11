柔軟提升50%！台式軟Q系貝果登場 台灣好食材入料

2018-01-11 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



圖／好丘貝果提供 分享 facebook

宛如甜甜圈般可愛外型的貝果，美式重緊實嚼勁、日式在意抹醬、內餡等生活提案，好丘貝果1月11日起則推出台式軟Q貝果，相較於以往，柔軟度提升50%，兼顧內柔軟、外彈口，更符合台灣人喜好。同時歡慶7周年，舉辦QR Code互動問答，拿9折券還有機會抽中好丘餐飲抵用券500元。

好丘貝果逢7周年，每年逐步將台灣好食材一個一個放入貝果、四四南村眷村菜等，地瓜、乳酪、紅藜、芋頭、不知春、桑椹、草莓等都變身主角，用在地食材、新鮮現做出台灣味，擄獲各地旅客、貝果迷青睞。即日起更推出台式軟Q系貝果，主打柔軟度提升50%新食感，首波推出地瓜乳酪、野生桑椹、經典乳酪及辣椒九層塔番茄共四款經典口味，於好丘信義店、圓山店、芝山店及百貨快販店販售，每顆40元起。

其中，「地瓜乳酪」在2017年曾奪下網友票選最愛口味，業者選用66號台灣紅地瓜，取其細軟口感、甜度高、紅皮紅肉，從洗地瓜開始，即便耗時，仍堅持用刷洗取代去皮，保留地瓜皮的膳食纖維等營養。此外，柔軟麵團結合紅地瓜柔軟度最為明顯、斷口性佳，成初嘗貝果者、外國旅客首選之一。

另一款「辣椒九層塔番茄」則選用自製風乾台灣聖女番茄，撒上薄薄特選岩鹽，進爐低溫烘烤5小時，番茄乾仍保有些微水份，接著搭上九層塔、辣椒乾碎末、紅椒粉及特級初榨冷壓橄欖油揉合入麵團，營造初酸、甜、鹹、辣交融口感，開店以來已有一批忠實粉絲。

此外，歡慶周年，業者也推出互動問答活動享好康活動，即日起至1月24日參加QR Code互動問答，即可獲得網路宅配貝果9折優惠折扣碼，還有機會抽中好丘餐飲抵用券500元。

活動網址：https://www.surveycake.com/s/Bpm3a

野生桑椹貝果，售價40元。圖／好丘貝果提供 分享 facebook

辣椒九層塔番茄貝果，售價50元。圖／好丘貝果提供 分享 facebook

地瓜乳酪貝果，售價50元。圖／好丘貝果提供 分享 facebook