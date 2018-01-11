新故宮計畫 預計6年後遊客達800萬人次

2018-01-11 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國立故宮博物院外觀。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

國立故宮博物院擘劃故宮未來六年發展藍圖，以「新故宮－故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」提報國家公共建設發展計畫，全案總計投入101億經費，期使打造具公共性的「新故宮」並成為世界級觀光亮點，帶動台灣觀光產業發展。預期於113年建設完成後，將創造南北院參觀人數達到800萬人次、門票與文創收入分別成長3.8億及5.6億元、故宮國際及國內參觀者消費產值增至1347億元。

故宮今天發出新聞稿表示，故宮院長林正儀指出，為擴大故宮外溢效益、升化故宮國際觀光能量並整備在地觀光質能，本計畫明訂「推動故宮公共化，營造世界級觀光亮點」、「促進臺灣博物館觀光資源整合」及「帶動觀光產業升級與創新」為推動目標，以三大分項計畫為架構主軸包括「故宮北部院區整（擴）建計畫」、「故宮南部院區國寶文物修復展示館建設計畫」及「博物館群國際觀光網絡系統建置計畫」，整體透由景觀優化、展覽創新、活動整合、交通串連、行銷國際五個面向，具體規劃共19項子計畫內容。

林正儀表示，計畫於建設完成後二十年期間，將累積創造可觀效益，預估故宮參觀人數可增加5140萬人次，故宮門票收入可增加76億元，故宮文創收入可增加112億元，故宮國際及國內參觀者消費產值可增加8220億元。

對此，行政院長賴清德今（1/11）於院會中裁示，本計畫未來完成後可落實維護國寶文物安全，有助於提升故宮院區參觀品質，推廣全民藝術教育，帶動觀光產業發展。並請故宮儘速成立跨部會專案小組，定期與相關部會、台北市及嘉義縣政府溝通協調，另請內政部（營建署）、工程會及交通部（觀光局）積極提供相關協助。未來期待故宮團隊透過本計畫，不僅可以創新故宮的價值，還要做到確實連結在地需求，帶動觀光量能，讓故宮南北兩院與所在地區共榮，以落實南北文化平權，平衡區域發展。

在工程項目，故宮北部院區整（擴）建計畫部分，包括正館整（擴）建、典藏研究大樓與圖書文獻大樓整建、廣場入口意象門廊擴建、並增建穿透性華表廊道作為公共服務空間。在南部院區，預定於博物館區20公頃範圍內增建國寶館，空間建置包括：文物修復實驗室、文物典藏庫、展示教育空間、國際特展借展廳、委外營運空間等。其中國寶文物修復展示館興建，預計4年內完成開館試營運。