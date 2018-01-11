華信ATR新機隊成立 首航推馬公優惠單程888元起

2018-01-11 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



華信航空將引進9架的ATR72-600客機。圖／華信航空提供 分享 facebook

華信航空近來持續擴大國內航線飛航服務，包括新開闢高雄—馬公、台中—花蓮及台北—馬公線大幅增班，為進一步強化國內航線服務，華信航空去年底陸續引進3架ATR72-600，ATR新機隊今天正式啟用，同時啟用松山機場機務棚，華航董事長何煖軒也宣佈，新飛機將於今年春節投入疏運。

華信航空董事長謝世謙表示，ATR新機隊計畫在春節前加入營運，首推高雄-馬公航線，每天飛航6班次來回。華信特別推出「高澎滿座久發發」促銷優惠方案，凡於華信官網或APP購買高雄／台中出發到馬公單程機票，就可享有居民888元起、一般旅客999元起的特優惠。

華信航空總計將引進9架全新ART72-600，預計今年6、7月再引進2架，整體機隊優化計畫預計將於2020年前布署完成。

華航董事長何煖軒表示，ATR特性適合在台灣短距離、離島機場適用，華信航空也將調整國內市場策略，提供國人最好的服務及運具。他指出，此次心機計畫由法國ATR原廠派遣教師機師，協助機師專業訓練考核，也有專業機務代表來台，建立維修能量。

何煖軒表示，華信航空同時與法國民用航空學院 、安捷飛航訓練中心、澳亞飛航訓練中心等航太產業，簽訂飛行員培育及模擬機訓練合作合約，可望促進台灣航空產業發展，落實人才在地培訓能力。

民航局副局長何淑萍表示，華信航空經營國際線外、肩負國內及花東重要任務，希望今年二月中旬就將ATR機隊認證發證作業完成，希望可以投入春節疏運工作；外交部次長吳志中表示，相信此項合作可提升我國整體運能服務，促進民航、觀光產業發展，並有助於台灣培訓航空人才人力，持續加深台歐實質合作關係，

謝世謙表示，松山機務棚廠佔地面積約860坪，高5層樓。啟用後將提供良好的航機維護環境，逐步建立ATR停機線維修能量，可同時容納一架窄體機及一架中型螺旋槳客機。

華航表示，ATR72-600全新客機，每架座位數為70人座，椅距30英吋，使用真皮座椅，採用先進的駕駛艙電子儀器系統，並全面使用液晶顯示器及最新一代導航電腦系統，大幅提升飛航安全和操縱性能。發動機則採用普惠PW127引擎，搭配高效能螺旋槳，有效節省油耗，達到節能減碳目標。

華航表示，隨著新機引進，華航集團華信航空現行6架104人座的E190客機，除將持續營運國內航線外，並配合2架158人座的波音737-800噴射客機，增飛更多國際、兩岸航線，讓集團整體運能與飛機調度更具彈性，提升營運利基。