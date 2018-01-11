成大研發國產人工骨醫材 降低傳統技術併發風險

2018-01-11 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



成功大學工學院、醫學院及南科攜手研發，今發表人工骨創新醫材「甦骨泥」及「甦骨粒」，成大醫院外科部主任李經維醫師指出，傳統補骨的骨材取自患者另一處骨骼，會造成額外傷疤以及伴隨可能併發症，並拉長手術時間，此醫材則可避免此風險，在成醫整型外科、骨科、心臟外科、牙科的臨床應用上已有優異表現，目前已技轉給生技新藥公司。

成大醫院骨科部醫師許哲嘉表示，「甦骨泥」具有高度的親骨特性與成骨效果，加上獨家設計輸送器，使得脊椎外科醫師面臨粉碎的脊椎骨折，可以有信心一次搞定。臨床上使用證明，鈣基骨泥可在術後3至6個月，讓急性創傷的椎體如期癒合，鮮少產生併發症，患者能迅速恢復健康，及早返回職場。

成功大學材料系教授陳瑾惠表示，用於骨科及牙科植入的甦骨泥及甦骨粒，特色是不會引起異物或發炎反應，可於急性期立即使用。其中「甦骨粒」具有高吸收率，植入後數月即可完全被新生骨置換；「甦骨泥」則是接觸血液、體液時不會因此崩解，避免引起致命的骨泥栓篩血管現象，然而傳統的鈣基骨泥卻無法排除這個風險。