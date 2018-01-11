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明華園總團推新作 「台客武俠」宗師感動飆淚

2018-01-11 15:08聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

國立屏東大學教務施百俊以筆名「施達樂」，為台客武俠開宗立派，其作品「小貓」將由明...
國立屏東大學教務施百俊以筆名「施達樂」，為台客武俠開宗立派，其作品「小貓」將由明華園總團改編成「俠貓」，在全台巡演。記者翁禎霞／翻攝
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明華園戲劇總團推出2018文學跨界新作「俠貓」，全劇以武俠小說「小貓」改編，將台灣傳奇人物林少貓的故事搬上舞台，「小貓」作者施百俊（筆名施達樂）在網誌上分享自己的情：「看到孫翠鳳老師的劇照，我真的在螢幕前飆淚了」。

施百俊目前是國立屏東大學教務長，10年前動筆書寫屬於台灣的武俠小說，被喻為台客武俠開宗立派第一人，10年磨一劍，如今「小貓」已陸續改編成繪本、漫畫、遊戲、影視劇本等，甚至將隨著明華園的改編及展演，登上國家級的舞台。

日前明華園總團為今年度的新作宣傳，施百俊無法出席，但他特別錄影並以網誌書寫自己的感動。他說，過去讀到的武俠總是三山五嶽、武林第一的故事，為什麼沒有人寫台灣在地的英雄豪傑，於是他開始寫出身屏東的抗日英雄「林少貓」的故事。

剛開投稿屢屢｢貢龜｣，有一位評審的評語至今仍讓他印象深刻：｢你身邊那些小人物有啥好寫的？｣，不過施百俊說自己並未氣餒，後來小說「小貓」不但拿下溫世仁武俠小說百萬大賞評審獎，還陸續拿下文化部電視劇本創作獎、國家出版獎、華文世界電影小說獎等許多獎項。

施百俊說，「那天陳勝福團長帶著黃致凱導演、王瓊玲老師回到屏東來看我。我們循著百餘年前林小貓的足跡，頂著烈日，走踏了屏東各地。讓我看到了明華園作戲的認真敬業」。

「看到孫翠鳳老師的劇照，我真的在螢幕前飆淚了」，他說，「首演的那一天，我一定會出現的。請一定要和我合照，我回學校就可以吹牛」！「讓我們一起將這隻貓，帶到世界的舞台」！

明年華園總團的年度大作「俠貓」，1月20日將在台南新營文化中心首演，接著在高雄、台北、嘉義等地巡演，3月23、24日將在屏東藝術館演出。

文化部歌仔戲
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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