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牽機車太用力小腸破裂？原來是2周前他吞了魚刺

2018-01-11 14:46聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化醫院外科主任余明昌說，若卡魚刺一定要請醫師處理，吞下魚刺非常危險。
彰化醫院外科主任余明昌說，若卡魚刺一定要請醫師處理，吞下魚刺非常危險。
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用力牽機車引起小腸破裂？彰化縣63歲黃先生用力牽機車時突然肚子劇痛，他原以為太用力而扭傷，到衛福部彰化醫院急診，竟發現小腸已穿孔發炎，原來他2周前曾誤食虱目魚刺，原本卡在喉嚨，以為灌水吞下就沒事了，沒想到小腸早已被刺穿，彰化醫院外科主任余明昌說，若卡魚刺一定要請醫師處理，吞下魚刺非常危險。

黃先生到彰化醫院急診經電腦斷層檢查，醫師發現可能是腸穿孔，若不趕快處理，還可能引發敗血症，經外科手術發現他的小腸有一個約0.5公分的穿孔，黃先生證實，他2周前吃虱目魚時，有根細小魚刺卡在喉嚨，他猛喝水灌進肚子，以為應會自行排出，沒想到二周後才出現肚子劇痛症狀，直說以後不敢再吃魚。

余明昌說，黃先生的腸內已看不到魚刺，推估可能是魚刺刺在小腸壁，慢慢發炎而穿孔，稱之為延遲性腸破裂，魚刺最後被消化掉或排掉了，外科手術將小腸做緊急縫補。

一般民眾若誤食魚刺，卡在喉嚨，有時會以水或飯硬將卡住的魚刺吞下，余明昌說，若是不小心吞了彈珠、鈕扣，通常可以隨糞便排出來，但魚刺等尖細物，不見得排得出去，如果是尖細魚刺卡在喉嚨或食道時，應該找醫師取出，不要硬吞，否則可能會造成腸穿孔等嚴重後遺症。

小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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