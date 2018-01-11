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8台籍毒販遭印尼檢方求處死刑 刑事局：恐難逃一死

品位玩家／走～來去海外過個好年！

2018-01-11 15:14聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

農曆新年將至，連續六天假期，若再多請五天，把假期延續到228和平紀念日，可以有長達兩周的長假，不論是安排冬日避寒的溫暖南島或是冰天雪地的北方國度，都是不錯的旅遊方案。想要出國散散心，又捨不得放棄過年的歡欣喜慶，不妨選個有年味的城市，細細品味在海外過春節的感覺。

奧克蘭溫暖 元宵燈節熱鬧非凡

春節期間造訪奧克蘭可享受南半球明媚風光，度過溫暖熱情的新年假期。 KAYAK／提...
春節期間造訪奧克蘭可享受南半球明媚風光，度過溫暖熱情的新年假期。 KAYAK／提供
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2月的紐西蘭正值夏天，奧克蘭明媚的陽光與北半球冷颼颼的天氣截然不同，想要擁抱溫暖氣候的旅客絕對不會失望；從市中心碼頭搭乘渡輪前往鄰近的懷赫科島，這座島嶼以美麗海岸線及豐富自然物種聞名，還有葡萄酒莊園及特色畫廊、手工藝品店。

島上的棕櫚海灘宛如一處人間天堂，舒適氣候、愜意度假氛圍吸引許多遊客，沙灘日光浴、游泳、衝浪等各式海上活動，可洗去一整年所累積的疲憊。

為了一同歡慶農曆新年，奧克蘭會在3月1日至4日這段時間舉辦「奧克蘭元宵燈節」，上百盞花燈及各式傳統美食，氣氛熱鬧非凡，是當地華僑及海外遊客每年最期待的活動，可讓來自台灣的遊客體驗到海外濃濃的過年氣氛。

溫哥華宜人 唐人街遊行熟悉年味

景色優美氣候宜人的溫哥華，春節期間年味濃厚。 Booking.com／提供
景色優美氣候宜人的溫哥華，春節期間年味濃厚。 Booking.com／提供
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曾經獲選為「世界最宜居城市」之一的溫哥華，四季氣候宜人，當地華人不少，到溫哥華度過農曆新年，可以感受到濃厚的節日氣氛。當地的商家、街道上都會張燈結彩，掛上喜慶的裝飾及貼上春聯，讓人雖然身處異國，卻還是能感受到熟悉的年味。

溫哥華最具代表的農曆新年慶祝活動是在唐人街舉行的新年遊行，每年都吸引許多海內外遊客參加，在這裡可欣賞到舞龍舞獅、敲鑼打鼓、民族舞蹈、財神爺發紅包等極具中式特色的活動，讓過年期間出國仍惦記著年味的遊人，可在異國歡度春節假期。

胡志明市浪漫 咖啡公寓、特色文創

胡志明市揉合東西方文化，讓人可利用少少預算達成愜意享受。 KAYAK／提供
胡志明市揉合東西方文化，讓人可利用少少預算達成愜意享受。 KAYAK／提供
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沒有太多旅遊預算，又想要出國過新年的旅客，物價便宜又極具特色的越南胡志明市是不錯的選擇，自由行旅客可以安排二至三天的市區觀光，感受這座融合東方之美和法式浪漫的城市。

必訪景點包括近年熱門的打卡地標紅教堂、新定教堂、郵政總局等，濱城市場及范五老街則是胡志明市的夜生活代表，街邊林立著各式商家及攤販，隨處都能暢飲啤酒，大口品嚐海鮮及道地越南美食，累了還能到按摩店放鬆，讓旅程愜意。

越南盛產咖啡，喝杯越南咖啡也是來越南必定的行程之一，近年超夯的在地景點「咖啡公寓」，整棟公寓內擁有許多各式風格的特色咖啡廳、文創商店等，充分展現胡志民市多元的面貌。

夏威夷度假 賞鯨悠遊海洋冒險

夕陽海灘棕櫚樹，來到夏威夷度假的氣氛讓人自然放鬆。 Booking.com／提供
夕陽海灘棕櫚樹，來到夏威夷度假的氣氛讓人自然放鬆。 Booking.com／提供
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四季如夏的度假天堂夏威夷，名列國人十大熱搜旅遊城市第八名，農曆新年假期，如果安排一趟長假飛往夏威夷，可感受熱情與迷人的島嶼風光。

從台北出發到夏威夷，搭乘直飛航班大約需要九個小時；換上道地的阿羅哈襯衫和夾腳拖，讓自己融入夏威夷風情，躺在最美麗的威基基海灘上，壯闊海景一覽無遺。

這個季節來到夏威夷，另一個特色活動就是到茂宜島賞鯨，天然的地勢屏障，讓海域平靜且清澈，成為座頭鯨最喜愛出沒的地點，每年的12月到5月，正是夏威夷賞鯨的最佳季節，搭乘遊艇追尋鯨魚的蹤跡，欣賞鯨魚躍出水面的壯觀景象，或是在海中悠游擺尾的模樣，體驗一場令人驚嘆的海洋冒險，是適合全家大小一起去的旅行。

大陸驚艷 中式建築古色古香

儘管往來密切頻繁，上海仍是去年搜尋量第五名的熱門城市。 Booking.com／...
儘管往來密切頻繁，上海仍是去年搜尋量第五名的熱門城市。 Booking.com／提供
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以往過年期間台商台幹必定返家過年，但近年來也有不少台商台幹留在大陸，還邀請在台灣的家人一起去對岸過年，以熱搜排名第五的上海來說，可以找到傳統中式園林，又能在城市另一端發現典雅歐式建築，穿梭在同一個城市卻有不同國度的感覺，每每令人驚艷。

到上海度過農曆新年假期，可以到全城最有年味的豫園去欣賞燈會，各式花燈高高掛起，古色古香的中式傳統建築，摩肩接踵的觀光人潮，濃厚年節氣氛展現無遺。

夏威夷咖啡廳越南
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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