祖媽媽獎學金遍地開花 放牛班孩子報師恩

2018-01-10 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



一位好老師，足以改變學生一生！嘉義市警友會理事長黃朝雲和昔日師大附中509班同學發起成立「祖媽媽獎學金」，他們口中的祖媽媽是高中導師祖蘭舫，當年這個被貼上壞學生大集合標籤的班級，因為有慈愛的祖媽媽陪伴，許多學生改變心性，從叛逆的街頭小霸王，找到人生方向與奮進動力，前立委羅文嘉也是這一班學生。

祖媽媽去年8月過世，享壽88歲，家人想將奠儀捐作公益，集結學生對老師的愛，決定成立獎學金，讓祖媽媽精神永遠活在學生心中。祖媽媽獎學金今天頒給台北內湖國中3名學生，本月24日會到嘉義縣六嘉國中頒發5份獎學金，3月會到新竹縣北埔國中，祖媽媽學生在各地發光發熱，也讓這份愛遍地開花。

「不只是給獎學金，願做孩子的人生教練」黃朝雲說，他們這一票曾經迷失的頭痛人物，因為愛而蛻變，也將成為獎學金得主的「人生教練」，希望延續祖媽媽的精神，透過獎學金當媒介，引導孩子正向改變，也讓學校老師、家長有所感，營造更溫暖的教育環境。

黃朝雲說，當時全班學生加起來有50多支大過，祖媽媽總是說「哪個孩子不犯錯，誰會因為自己的孩子犯錯就把他趕出去」。

有同學回憶到，當時教官對509班有成見，總是把這班學生當亂源，「那天在鬧哄哄的大禮堂，教官喊509班通通站起來，您溫和確堅定的說509班同學通通坐下，這一幕如同電影般映在腦海，我們看到您就是不讓509被貼標籤」、「您沒忘記常沒來上課的同學，找到同學時，您用溫暖的關懷說你該回來上課了，把同學一個個拉回教室。」509班學生寫下一篇篇與祖媽媽相處的溫馨故事，令人動容。

2009年舉辦509班25年全球同學會，出席踴躍，當天祖媽媽很開心和學生相聚，說了8分鐘的話，透露當年願意接下集合「留級、記過、留校察看」於一班的509班導師，和學校交換條件是，學生記過必須經她同意，「這秘密25年後您為我們解密，證明您的愛與勇氣，深深改變509學生命運」。

黃朝雲說，每一次同學相聚，話題總是圍繞著祖媽媽，回憶像老電影般回到1982年的附中校園，「當時穿旗袍的老師走進鬧哄哄的教室，平和地在黑板上寫祖蘭舫三個字，還說可以叫您祖媽媽，因為您把我們當成自己孩子。我們也把您當成自己的媽媽。」

祖蘭舫的女兒說，有學生會驕傲地帶女朋友來給祖媽媽評鑑一番，不久後會牽著下一代來給祖媽媽抱抱，還曾經有不小心讓讀大學女友懷孕的同學，來跟我媽求助。她認為，「對我來說是極其自然的，我媽對待學生就像對待自己孩子一樣用心與關愛，我不知道這對她學生來說，竟是那麼不平凡」。