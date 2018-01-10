台中大師講座「半畝塘」江文淵 談當代常民住居的進路

2018-01-10 23:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



2018年一開春，台中市建築經營協會大師講座，今（10）日邀請台中起家、在業界頗負盛名的半畝塘環境整合團隊創辦人江文淵建築師，暢談「當代常民住居的進路」，吸引數百名建築業界代表到場聆聽。

半畝塘向來視土地關懷與友善環境為工作目標，打造獨特「節氣建築」，每每一有作品產生，總是話題十足。

創立於台中的半畝塘環境整合團隊，1997年以建築師事務所出發，因理想而逐步投入建築產業的整合之路，陸續承接建築、室內、景觀設計等業務，並學習著自己當業主，從取得土地開始，完整實現「開發一塊地、還給地球更多的綠」的信念。

在社會公益方面，半畝塘2013年成立梧桐環境整合基金會，隔年進一步又成立文創事業部，期許將美善的理念推廣至人文領域。

江文淵認為，建築是人與環境的整合、融合；建築物只是其中一小部分。許多人談建築，只從立面、外觀、材料、裝潢等來評論，但那只是「建築物」。

江文淵強調，半畝塘想表達的是弱建築的概念，沒有所謂的建築風格，只想形塑人與自然的關係，並表達尊重自然的態度。

半畝塘代表作，首推位於台中大里的菩薩寺，現代建築風格跳脫傳統佛寺形式，以清水模不假雕琢修飾的混凝土外觀，展現現代文化質樸、簡約的心靈道場。而半畝塘近年自行開發建案，位於竹北高鐵特區的「若山系列」，以都市裡的一座山為設計發想，目前已有兩個住宅開發案，秉持著以自然生態與人們和諧共好的理念，創造美好居住環境。