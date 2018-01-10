台南私幼只要做對4件事 收費比照公幼

2018-01-10 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ／台南報導



中央宣示「幼托公共化」政策，台南市「帶頭」向前衝，下個月將率全國之先，在偏鄉十三所私立幼兒園及四所非營利幼兒園推動，凡通過甄選的私立幼兒園學童享有公幼收費，八月起全面開放私幼申請，減輕家長負擔。

但台南市教產工會秘書長許又仁表示，與其花錢補助私幼，應該更積極將各小學留下的閒置教室，改建成附設幼兒園或非營利幼兒園，經費用在增加公立幼兒園數量，補助每區的公共幼兒園。

分享 facebook 台南市教育局長陳修平表示，台南市兩歲到六歲幼兒約有四萬人，公立幼兒園提供的就學名額僅一萬人，私立幼兒園每年收費要七萬到十二萬元，對小康家庭是沉重負擔；而且每年公幼提供名額少，抽籤總是擠破頭，為改善現況，決定推出「私幼公立化」。

陳修平表示，此政策在行政院長賴清德擔任台南市長時即拍板，預算編在今年約四億元，二月開始試辦，將從白河、東山、玉井、南化等偏鄉十三所私立幼兒園及四所非營利幼兒園推動，讓私幼與公幼收費一樣，家長只要每年付兩萬兩千九百二十元的代辦費，預計有六千名幼兒受惠。

教育局表示，新政策有四大重點，除收費公立化，私幼經營者必須經過甄選，配合改善設施及環境，業者要將幼保師資的薪資合理化，逐年提升教師薪資至非營利幼兒園之標準；最重要的是幼兒園必須透過教保課程輔導方案，提升品質並發展特色。