哪個城市補助最多？六都幼保福利比一比

2018-01-10 23:35 聯合報 記者李京昇、喻文玟、蔡容喬、綦守鈺、魏翊庭 聯合報 記者 魏莨伊



台南市二月起補助偏鄉私立幼兒園比照公立收費，預估初期有六千名幼兒受惠。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台南市昨天提出二月起試辦、八月全面推動「私幼收費公幼化」，成為行政院長賴清德推動幼托公共化的示範市。但高雄、台中市政府都說政策不明，很難跟進；桃園市則盼中央補助財源。

新北市教育局表示，若全面辦理經費需十億元，且擔心補助會弱化私幼功能，更擔心有私幼惡意漲價；新北市不補助私幼，而是採取公幼增班，一年增八十至九十班，可增加幼保師資工作機會。

幼保政策在財政較充裕的六都，早是「豪華大餐」。賴揆主政台南期間，於民國一百年即針對二至四歲實施幼兒教保券；去年更將補助額度由每年一萬元調高至三萬元，迄今累計補助金額逾廿億元，每年約兩萬兩千名幼兒受惠。

台北市也打算把五歲補助向下延伸至三歲，年預算七億元，讓家長每年獲得五萬七千多元補助；不過市府今年頂多籌出一點九八億元預算，補助門檻暫定在四歲，但市議員紛要求辦理追加預算。台北市教育局表示，補助條件有排富與設籍的門檻，且附帶「落日條款」，補助版本最遲四月定案，明年才會實施。

高市自民國一百年起，就將幼兒教育補助向下延伸至四歲，每年補助一萬元，二至三歲清寒幼兒，每年也補助一萬元，二到五歲身心障礙及中低收入幼兒，私幼每月三千元、公幼每月一千五百元的托育津貼。

台中市實施「托育一條龍」充分照顧零至六歲幼兒，二歲以下幼兒進入托嬰中心或協力保母系統，每月補助四千至六千元；二歲至六歲念私幼 ，每年補助三萬元，實施以來增加一萬多名幼兒入學，市府還廣設公立幼兒園，光是去年就花了十九億元，創造幼保人員就業機會。

桃園市今年八月起，實施幼兒就學補助向下延伸至四歲，預估四歲幼兒就學率可望從百分之七十九提升至九成以上，每年預算支出約五億二千萬元。