守護用藥安全 12位藥師奪獎

2018-01-10 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ／新北報導



新北市第6屆藥事服務獎名單出爐，雙和醫院藥師蕭棋蓮（左一）、汐止國泰醫院藥師劉美珠（左二）獲得臨床服務傑出。 記者林麒瑋／攝影 分享 facebook

為感謝並肯定新北市4800多位藥師與藥劑生默默奉獻在臨床藥學、藥事照護以及公共衛生，第六屆「藥事服務獎」12位獲獎藥師中，最年輕的是雙和醫院蕭棋蓮，年僅29歲，但無論在用藥評估、臨床建議或跨團隊照護上，表現都出色。

新北衛生局表示，藥事服務獎區分為社區服務卓越獎、臨床服務傑出獎及特殊貢獻獎等3大獎項，是全國唯一官方針對藥師舉辦的甄選活動，因此競爭激，評選全由各界公正人士，包含公會、藥學界、法界及學者組成的評選委員審核圈選。

12位獲獎人當中，服務汐止國泰醫院藥劑科的藥師劉美珠，受指派參與心肌梗塞（AMI）團隊，同時編寫課程與設計評量，105年取得院聘高階教師資格，多次在期刊發表研究論文及海報論文；104年迄今審核評估357件爭議性處方，在把關病人用藥安全、避免用藥疏失，充分發揮專業能力。多年帶領百位剛畢業藥師及實習生進行冠心症病患用藥指導，是院方藥事安全與服務流程品質改善的重要推手，獲得藥事服務獎，實至名歸。

而年僅29歲的得獎人蕭棋蓮，大學畢業後即在雙和醫院服務，不到2年就被拔擢擔任住院藥局小組長，105年接任組長一職，103年攻讀碩士期間獲派前往美國培訓；105年取得碩士學位。除了臨床藥事照護，他還曾擔任院方藥物不良反應工作小組秘書，長期負責推動住院醫令資訊系統藥品安全計畫專案，目前除了在母校北醫擔任講師，對學童用藥安全教育也投入諸多心血。