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今彩539第107009期頭獎槓龜

2018-01-10 22:46中央社 台北10日電

今彩539第107009期開獎，中獎號碼32、06、07、13、02；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎131注中獎，每注可得新台幣2萬元；參獎5800注中獎，每注可得300元。

3星彩中獎號碼323，正彩55注中獎，每注可得1萬2500元。

4星彩中獎號碼9669，正彩15注中獎，每注可得12萬5000元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣今彩539台彩
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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