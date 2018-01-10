久坐輪椅生瘡 三總創新手術救命

2018-01-10 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



三總整形外科主治醫師暨燒傷中心主任曾元生，說明三總治療壓瘡創新方式。 記者黃安琪／攝影 分享 facebook

50多歲脊髓損傷患者從事鐘表維修業，因長期久坐有輕微褥瘡，每天從早工作到下午，維持固定姿勢，有天坐骨下方皮膚竟潰爛到肌肉層，送醫已嚴重細菌感染，經三軍總醫院醫療團隊搶救才救回一命。

褥瘡又被稱為壓瘡，三總整形外科主治醫師暨燒傷中心主任曾元生表示，壓瘡好發於臥床病人，但行動不便，久坐輪椅族同樣會出現類似的潰瘍傷口。

曾元生解釋，第一級程度壓瘡為皮膚紅腫，第二級破皮，第三級深入皮膚，達第四級深及見骨。

日常生活中，學童或上班族午休趴在桌面睡覺，20至30分鐘後醒來額頭或臉頰皮膚一片紅腫，就屬一級程度的壓瘡，若停止壓迫，紅腫很快褪去，但病人達第三或第四級程度的壓瘡，就須以手術治療。

過去傳統手術多使用「VY型肌皮瓣」覆蓋傷口，但動用到較多的臀大肌組織，患者失血及併發症較多。

三總研發創新手術方式，不需使用臀大肌的肌肉組織，而是透過一種被稱為靛青綠的藥物定位技術，能找到臀上動脈穿通枝血管，連接這條血管與其上方的皮瓣至壓瘡傷口處，就可供應整片皮膚需要的血液養分，毋須動用到臀大肌的肌肉組織，失血量較少，預後也較佳。

臀上動脈穿通枝血管貫穿臀大肌，過去要找到血管如同大海撈針，無法由皮膚外觀定位，三總使用静脈注射靛青綠成像系統進行術中顯像，透過設備1分鐘內就能找到血管，不僅定位精確，也能在術後監測皮瓣的血液循環，此創新技術已發表於國際知名期刊。

曾元生說，壓瘡較常發生在中風臥床病人身上，患者至少每2小時就需更換姿勢，可選氣墊式坐墊或氣墊床，減少壓力避免復發。