健康你我他／有運動就不忌口 腎絲球過濾異常

2018-01-10 23:41 聯合報 鄒惠蓉／台北市



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公司每年都會辦理健康檢查，我很自豪的是紅字屈指可數，而且只超過標準值一點點。

聽同事七嘴八舌討論，需要追蹤檢查的項目太多，不知該從那一項開始，我就有點沾沾自喜，可見自己每天努力運動達到效果。

沒想到去年年底收到檢查報告，比前一年多出好幾個紅字：腰圍滿100，三酸甘油脂、總膽固醇及體脂肪都超標，檢查總評欄：「請控制飲食，避免油炸及精緻甜食，並應減少食用內臟、蛋黃及帶殼海產類。」

一針見血，說到我心坎處，上面所提到的食物，都是我的最愛，只要嘴饞，鹽酥雞、起司蛋糕，毫不猶豫就買來大塊朵頤。本以為努力運動就能嚇阻這些壞的因素，心想有吃就有動，應該沒問題，誰知身體已無法容忍我肆無忌憚的飲食習慣。

最麻煩的是「腎絲球過濾率異常」，名詞拗口陌生又嚇人，還放在總評量第一行：「可能表示腎功能障礙，請至腎臟科門診追蹤檢查。」台灣洗腎人口世界排名數一數二，這麼重要器官問題寫在報告上，讓人心驚肉跳，看來目前最重要的健檢項目非腎臟莫屬。

提醒自己先別拿數字嚇自己，還是趕緊掛號，透過專科醫師做進一步的詳細檢查；耳順年紀，清淡飲食，繼續努力運動，來年健檢數字應該會有漂亮的成績。