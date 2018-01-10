癱屍式睡眠 改善你的失眠

2018-01-10 23:41 聯合報 王圓媛／高雄市乃榮醫院身心科醫師



起床後來個狗式伸懶腰，待身體慢慢甦醒，適度賴床有益身心。 聯合報系資料照片 分享 facebook

休普諾斯是希臘神話中掌管睡眠之神。現代人因壓力大，常出現睡眠不佳，導致白天精神不濟等症狀。尤其是愈想睡，愈睡不著。一直有句話來形容：「睡眠就像一條狗，愈追牠就跑得愈遠。」此時，需要休普諾斯庇佑。

這些患者普遍對床感到畏懼，希望一躺床就能睡著。有的患者認為自己躺很久，其實不到半小時。醫學定義上，在床上躺超過半小時以上睡不著，才算失眠狀態。

愈想睡，愈睡不著，有些人到後來，愈失眠愈害怕床，想到要睡覺就緊張到睡不著，甚至心悸、恐慌，部分病患可能開始依賴安眠藥物或酒精，甚至昂貴的自費療法，如透過微電流刺激等。

「原發性失眠」指失眠持續一個月以上，而失眠原因並非由精神、身體疾病、物質、藥物或其他特定的睡眠疾患引發。其實，透過「癱屍式睡眠法」，可以改善原發性失眠。

「癱屍式睡眠法」是以輕鬆的方式正面躺著，兩手向上平放於身旁。建議搭配「冥想式吐納」，以自己喜歡的溫和光點，如淡綠或淡藍等，想像此光點從鼻子吸入到肺，接著走到腹部、四肢，最後再由口腔緩緩吐出。部分患者親身試驗後，可慢慢減去幫忙睡眠的藥物。

平時在家中可以練習，這正是時下最紅的「正念療法」中的身體掃描。正念療法時常使用在焦慮、恐慌、壓力大的情況下，可結合腹式呼吸，剛開始若不太熟，可將手放在腹部，感覺呼吸時腹部的起伏。

為什麼現代人恐慌睡眠？大部分是因為過度使用床。床應該只在睡覺、休息時使用，但許多人在床上玩手機、上網和看電視等。如果要一夜好眠，配合正確的呼吸和睡眠方式，也要改掉上述習慣。

另外，建議起床後來個「狗式伸懶腰」。睡醒後先別起床，因為先醒的是頭腦，待身體慢慢甦醒後起床，適度賴床有益身心。

起床先以「朝拜方式」拉筋，雙手盡量往前伸直，維持幾秒鐘，改以雙手撐起上半身，腳向後伸展，椎間盤突出或有骨刺者不用將上半身舉太高。如此簡單幾秒鐘伸展，活化身體肌肉，也有醒腦效果。

睡得好，醒得好，才能展開並應付一天的生活。