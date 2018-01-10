關注宜蘭長照服務 陽大論壇下周開講

2018-01-10 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張益華 ／宜蘭報導



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宜蘭高齡化嚴重，105年65歲以上達14.82%，高於全國平均13.20%，提早邁入高齡社會。陽明大學附設醫院近年積極介入長照，除了出院準備計畫，在長照資源不足社區也派照管專員到府評估，提供長者居家、社區和機構服務及健康促進，以檢測和追蹤為基礎，服務更全面。

陽大醫院社區醫學中心主任徐迺維表示，推動失智失能和健康促進服務，醫院是最好的發起端，「你請長者去運動，他不一定會去；但請長者回門診追蹤慢性病，他多半會來。」透過醫院轉介，比較容易將長期照護及健康促進等服務送到家。

以長照資源不足的頭城鎮為例，陽大醫院結合在地資源，提供失能者長照量能，如居家服務、居家護理等；同時成立頭城活樂長照據點，設有臨櫃服務，讓失能人口服務的涵蓋率從不到20%提升至58%。

徐迺維說，因應長照2.0，陽大醫院承辦宜蘭縣失智共照中心，結合社區、企業及民間團體打造失智共照網絡，建構失智友善環境，讓失智患者及家庭就近得到照護資源，減輕負擔，失智個管數量也達到1781人，並持續增加。

為了照顧失智者，陽大醫院也將舊新民院區重新規畫，預計成立失智日照中心、護理之家以及失智安寧療護病房。醫療團隊走入社區，在壯圍鄉及宜蘭市建立長照樂智據點，提供平日社區照護服務；也在全縣宣導失智症及檢測服務；更將院內相關檢查流程簡化為一站式，一天內可完成各項檢查並得知診斷結果，節省時間。

針對健康長者，陽大醫院也在蘇澳鎮聖愛社區推動銀髮族健康體能促進計畫，經過兩年研究發現，運動後長者的身高變高，兩分鐘抬腿次數增加，體能明顯改善。進一步為縣內各社區的長者提供體適能及衰弱檢測，並由團隊評估分類，再安排適當運動課程或必要的醫療診斷，同時訓練志工及與蘭陽技術學院健康休閒管理系學生合作，在宜蘭縣全面推動銀髮族健康促進計畫。

陽大醫院本月改制滿十年，元月17日「前進的力量：醫療與服務創新論壇」將邀集產官學界、宜蘭三大醫院分享獨特經驗，還有知名作家黃春明演講「理想的老人生活，從宜蘭談起」、老爺酒店集團執行長沈方正分享「人味×溫度，當服務遇上醫療」。

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