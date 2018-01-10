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Fresh Taiwan台灣原創館 前進亞洲最大授權展！

2018-01-10 16:52聯合新聞網 有.設計 uDesign

光華新聞文化中心胡晴舫主任(二排右3)與台灣原創角色大合照。(圖/文 聯合數位文...
光華新聞文化中心胡晴舫主任(二排右3)與台灣原創角色大合照。(圖/文 聯合數位文創提供)
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2018年的開始，文化部主辦的Fresh Taiwan「台灣原創」再度精選了十家具有代表性的品牌共11個原創圖像及繪本動畫角色，參加1月8日至1月10日之第十六屆「2018香港國際授權展」(Hong Kong International Licensing Show)，這場展會為國際授權業協會(International Licensing Industry Merchandiser's Association，LIMA)正式認證，全球第三大的授權業展會，也是亞洲區重要的知識產權交易樞紐， 2017年三天展覽期間更吸引377家來自12國的廠商參展，品牌及授權項目超過900 項，參觀人數更較2016年成長4％，破歷年紀錄。

Fresh Taiwan台灣原創館現場人潮不斷。(圖/文 聯合數位文創提供)
Fresh Taiwan台灣原創館現場人潮不斷。(圖/文 聯合數位文創提供)
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台灣原創角色商品展示區。(圖/文 聯合數位文創提供)
台灣原創角色商品展示區。(圖/文 聯合數位文創提供)
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2017年擔任 Fresh Taiwan台灣原創館經紀總監何志焜顧問表示，台灣原創圖像IP最大的特色與優勢就是「多元性」，包含了日本文化的影響、歐美文化和品牌的衝擊、中華文化的融合、以及臺灣本土文化、原住民民族文化等，獨特且豐富的文化元素，獲得許多國際媒體的關注與迴響，同時提升臺灣本土原創圖像設計的知名度、並加深國際市場對臺灣原創的了解，從而促進亞洲地區合作商機與業界交流。

坐擁百萬粉絲鬧一波大師。(圖/文 聯合數位文創提供)
坐擁百萬粉絲鬧一波大師。(圖/文 聯合數位文創提供)
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文化部表示，今年在香港國際授權展登場的角色，有入圍第54屆金馬獎最佳動畫長片的「小猫巴克里」；近半世紀的服飾品牌猴子大王「八奈奈」；坐擁百萬信眾的「鬧一波大師」；亞洲主食代表「米粒大叔」與「貓舌蘭」；經營台北捷運文化宣傳大使「麻吉貓」的人容文創，帶著時尚界的文青「莎拉公主病」氣質登場；與虎航跨界合作的「酷樂樂」；開朗、充滿正能量的「傻笑鱷魚」；運用東方奇幻故事，讓更多人認識臺灣文化與創意的「小八將」；臺灣版愛麗絲「愛米莎」，一起把自己的夢境變得精彩；以及代表「等待與希望」的小紅人等11個角色。

另為擴大台灣文創品牌參展能量，文化部特與中華民國對外貿易發展協會參展團合作，於香港展組成大臺灣館，期待在政府政策的資源輔助及專業指導下，透過國際展會的積累與醞釀，增加臺灣品牌國際認識度，並扶植更多臺灣品牌獲得國際授權經驗，提升國內整體授權市場的水平。同時帶著我們深厚的文化底蘊，在國際品牌交流合作的過程中刺激出更多的火花與創意，提升品牌高度深化國際市場的定位。

Fresh Taiwan台灣原創館氣勢開幕。(圖/文 聯合數位文創提供)
Fresh Taiwan台灣原創館氣勢開幕。(圖/文 聯合數位文創提供)
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香港文化部
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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