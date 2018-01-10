藝才班甄選簡章公告 音樂班報名費逾3千元

2018-01-10 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



今年高中職藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章今天公告，參加聯合分發考生，要先報考術科測驗、再報名甄選入學分發，以音樂班最花錢，兩階段報名費超過3千元。

藝術才能班甄選入學分成「以競賽表現入學」及「聯合分發」兩種招生管道，又分成音樂、美術、舞蹈及戲劇等4種班別，其中戲劇班只有北市復興高中招生。

競賽表現入學每位考生限報名一校，以音樂班為例，限定國中在學期間參加「全國學生音樂比賽」個人組A組決賽獲前三等獎項，或國際性正式音樂比賽個人賽獲前三等獎項者參加，依得獎名次換算積分決勝負。

至於聯合分發招生分術科測驗及分發作業二階段辦理，音樂班考主修、副修、視唱、聽寫、樂理及基礎合聲等5科，報名費2800元；美術班考素描、水彩、水墨及書法等4科，報名費1200元；舞蹈班考芭蕾、現代舞、中國舞、即興與創作等4科，報名費2000元；戲劇班考口語表達、專長表演及新增的創意思維等3科，報名費由原本1300元漲為1700元。

分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，要另繳280元報名費，各校並得以國中會考成績為入學門檻，例如師大附中會考5科都要基礎級（B）、寫作三級分以上。

教育部指出，國中非藝術才能班學生也可報考特招甄選入學，且不受免試就學區之限制，但僅能向一區（校）報名術科測驗及申請分發。

3月1至7日術科測驗線上報名；4月14至15日美術班、戲劇班術科測驗；4月14至16日音樂班、舞蹈班術科測驗；6月11至15日甄選入學分

發報名；7月11日分發及報到。