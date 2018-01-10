走30步路就可測血糖 穿戴裝置2年後上市

2018-01-10 16:45 中央社 台北10日電



台大、清大研發團隊在科技部補助下，今天宣布研發可自己供電的穿戴式血糖感測器，只要走30步，就會產生夠一次血糖感測的電力。且利用汗水感測，無侵入性，預計2年後投入市場。

清華大學生物醫學工程系副教授林宗宏、台大化學系教授張煥宗所帶領的研發團隊，在科技部補助下，把日常可見的靜電原理，實際應用在醫療產業上，今天初步說明研究結果。

林宗宏指出，他們結合摩擦起電及靜電場誘導效應，研發自供電穿戴式血糖感測器，讓民眾每天走路就能發電，不需額外充電、換電池，並靠汗水感測血糖，對需要定期驗血糖的糖尿病患者來說，是一大利多。

根據國民健康署統計，糖尿病是國人十大死因之一，全國有超過200多萬名糖尿病患者，每年以約2萬5000名速度增加，林宗宏表示，看到台灣血糖感測器的龐大需求，因此決定朝這方面研發；現行血糖感測器得透過侵入性方式感測，並受限體積問題，無法搭載大容量電池，他們把電力來源回歸到「人」身上。

林宗宏指出，摩擦起電在生活中很常見，像是梳頭髮、穿衣服都可明顯感受到，研發團隊把這種常見的原理實際應用，研發自供電血糖感測器，並解決濕度升高時，摩擦起電電力輸出下降問題，同時讓電力可有效儲存在電容中，民眾只要走30步，就會產生電力，且電力就夠機器進行一次血糖感測工作。

林宗宏表示自供電血糖感測器具備非侵入式及即時分析等優點，透過人體汗液中成分，推斷血糖濃度，現階段將蒐集100個病人數據，持續改善感測器，目標2年後投入市場應用。