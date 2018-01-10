登山注意！玉山雪線降至白木林 雪季管制已啟動

2018-01-10 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



超強寒流襲台，玉山今降下今年首場瑞雪，之後陸續降雪，雪線現已降至白木林附近，排雲山莊積雪也達5公分，玉管處午後發布啟動玉山雪季管制措施，將通知已核准登玉山的遊客補繳相關資料。

玉山國家公園管理處指出，玉山今凌晨3時許開始降雪，玉山氣象站上午7時觀測時積雪4.2公分，排雲山莊則深約2公分，但降雪並未停止，甚至連海拔僅2600公尺的塔塔加也開始降下雪霰，現場遊客因此為之瘋狂。

玉管處副處長林文和說，玉山昨天因溫度和水氣沒搭配好，直到今凌晨才降雪，後因降雪狀況持續且融冰慢，排雲山莊人員上午8時許再做測量，積雪就已達5公分，園內塔塔加遊憩區也陸續降下冰霰夾雪，直至中午溫度才漸回升到零度。

但因玉山雪線目前已下降到白木林附近，且整體雪況已累積逾5公分，已符合雪季管制啟動標準，玉管處表示，雪季管制啟動後，登玉山遊客需有雪地經驗領隊有教練證明書，裝備要有冰爪、冰斧、繩索、安全頭盔，同時必須簽署聲明書等。