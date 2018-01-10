影／銀白世界在這裡！ 太平山、福壽山追瑞雪

太平山10日降下2018年首場瑞雪，讓上山追雪的民眾成功一睹雪國風采。 圖／太平山莊提供 分享 facebook

入冬首波寒流發威，多個山區氣溫都已經到零下，繼9日合歡山下雪後，包括宜蘭太平山、台中福壽山等10日都降雪了，福壽山的積雪甚至達5公分高，由於接下來屬於乾冷，降雪機會不高，本報以相片及影音，帶來不及上山賞雪的讀者，一賞這幾場雪的美景。

合歡山白了頭 雪迷大呼過癮

9日凌晨4時許降雨夾霰，再轉為飄雪，之後斷續下雪，合歡山因此白了頭，讓上山等雪的雪迷直呼太過癮了，也在網路社群開心報告追雪現況。

但因山區從8日起降雨，水氣充沛，氣溫入夜至9日凌晨更下探零度，路面潮濕又遇低溫結冰，之後台14甲線昆陽至太魯閣國家公園合歡山管理站段更被雪霰占據道路。

超強寒流持續發威，合歡山、玉山遭白雪冰封成銀白世界。 圖／玉管處提供 分享 facebook

公路總局埔里工務段表示，因台14甲線結冰路段延長，台14甲線26K鳶峰至41K大禹嶺路段，因雨勢和低溫持續，會視山區降雪和道路狀況，機動調整管制措施，上山遊客應做好保暖且備妥雪鏈等相關配備。

太平山成雪國 早起民眾好驚喜

宜蘭的太平山遊樂園區10日早上4時許飄下瑞雪，白雪皚皚如雪國讓不少早起等雪民眾驚喜，太平山莊人員表示，約至5時許雪已停了，路面結冰也改善可開放通行，請上山民眾留意自身安全，並遵守人員管制。

太平山上的太平山莊海拔約2000公尺，10日清晨氣溫降到零下2度，4時許天色仍暗，山莊人員發現降下今冬、也是2018年首場瑞雪，驚喜不已，住在太平山莊等雪的民眾天亮更是開心歡呼，四處拍照。

太平山10日清晨降下今冬首場瑞雪。 圖／太平山莊提供 分享 facebook

羅東林管處太平山莊經理賴俊仁表示，早上4時至5時許零散飄雪，量不多時間不長，但足已覆蓋車頂樹頂和路面，讓山莊成為雪國美景，但往山上部分路段結冰，一般車輛行車無虞，機踏車恐有滑倒危險，希望民眾注意安全。

福壽山露營區 積雪達5公分

台中市福壽山農場露營區10日凌晨也下雪了，約5公分，一片白茫茫，有如雪國森林。福壽山農場海拔約2574公尺，上午7點多約攝氏零下3度，體感約零下6、7度。

由於台14甲線於10日因28K（昆陽）至41K（大禹嶺）路段路面積雪結冰，車輛管制需加掛雪鏈才能通行，請民眾上山賞雪必須注意保暖，同時留意行車安全。

福壽山農場也下雪了，露營區有如雪國森林，十分壯觀。 圖／朱強森先生提供 分享 facebook

有趣的是，不是所有園區都下雪，沒深入露營區一帶就看不到雪，遊客表示在台灣竟有「雪地自駕」的經驗，值回票價。武陵農場丶梨山地區目前還未下雪，當地往年約10年下一次雪，不過福壽山露營區一帶這3年來都有下雪。