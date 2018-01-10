禽流感疫情升溫 嘉義縣排水溝棄置鵝屍

2018-01-10 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



禽流感疫情升溫，嘉義縣政府昨天下午接獲民眾檢舉，在台82縣東石線旁中排，發現遭棄置鵝隻屍體，家畜疾病防治所與環保局聯合勘查，將檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，是否有禽流感病毒，今天查出1場無照違規飼養禽場，場內斃死禽未與化製場簽約處理，將依畜牧法最高開罰15萬元罰鍰。 禽流感疫情升溫，嘉義縣政府昨天下午接獲民眾檢舉，在台82縣東石線旁中排，發現遭棄置鵝隻屍體。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook

環保局在棄置地點中排周邊，5個水禽場完成逐場勘查，其中2場已出清無飼養，其餘3場目前健康狀況良好，有鑑於禽流感疫情有升溫跡象，為避免染病禽屍造成禽流感疫情爆發，縣府獲報，即刻派員到現場與周邊畜牧場完成逐場勘查，並採樣送檢與消毒，且持續追查來源禽場。

縣府呼籲養禽業，面對禽流感疫情切勿掉以輕心，務必自主落實防疫，若發現飼養禽隻有發生異狀，請儘速通報防疫機關處置(05)3620025，未主動通報疫情者，依動物傳染病防治條例裁罰，最高可罰新台幣100萬元，被撲殺家禽不予補償。

此外，為維護整體養禽產業形象，縣府呼籲業者勿任意棄置死禽，避免疫情擴散。如有任意丟棄死禽者，將依環保法規裁處新臺幣6000元以上300萬元以下罰鍰，情節重大將移送地檢署嚴懲，最重可處5年以下有期徒刑併科罰金1500萬元，提醒業者切勿以身試法。