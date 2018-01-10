喜迎寒流！這款「鐵樹銀花」愈冷愈美

2018-01-10 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



歲末寒冬之際，一簇簇帶著鮮紅花苞的枝條現身三星鄉，原來銀柳已悄悄換上彩衣。「插銀柳，賺銀兩。」銀柳象徵吉祥、財富，深受民眾喜愛，是春節最佳應景植栽。宜蘭縣三星鄉是國內重要銀柳產區，產量占全國九成以上，鄉公所歡迎民眾來三星買銀柳，還可到花海園區欣賞狗年全家福裝置藝術，開心迎新年。

三星鄉鄉長黃錫墉表示，三星鄉氣候溼冷，土壤肥沃，水質清淨，生產的銀柳品質極佳。鄉內銀柳產量居全國之冠，占總產量九成五以上。銀柳形態優雅，加上諧音銀兩，民眾常在春節期間，將銀柳插在瓶甕中，再繫上吊飾，便成為討喜的年節擺飾，特別受東南亞華人家庭青睞，更是星、馬兩國的最愛。

鄉公所農業課長蕭振岳說，鄉內銀柳種植面積有60公頃，每公頃產量可達1萬1千打，約六成外銷，其餘供給國內市場。主要栽植上海柳及貴妃柳等品種，農民採收後依長度分為3至6尺等不同尺寸，分別代表3尺迎福、4尺2進寶、5尺1富貴、6尺2添丁等吉祥意涵。目前正值採收期，民眾可依居家空間、容器樣式及個人喜好選購適合的銀柳。