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雪地送信！花蓮超狂郵差 海拔2千公尺也使命必達

2018-01-10 15:02聯合報 記者王燕華╱即時報導

合歡山近日間歇飄雪，花蓮國安郵局的外包投遞士游如鈁使命必達，在雪季裡頂著寒風騎數小時的越野機車，到海拔2千多公尺的高山送信，讓現場執勤的員警也不禁大讚「好強」。

游如鈁負責投遞合歡山關原段至松雪樓間的郵件，從平地上山單程就要125公里，天氣好要騎3個多小時，遇到天候不佳或有交通管制，4、5個小時更跑不掉；因為山區小徑多，開車反而不方便，游如鈁騎越野機車送信，最近因為下雪，機車使用的是裝上釘子、抓地力強的「雪地輪胎」，行經結冰濕滑路面時，不易打滑。

花蓮郵局郵務科長劉永裕說，這條路線每周送信兩次，每次平信加上掛號頂多3、40件，成本大於郵務收入，但為了服務山上的客戶，還是虧錢在做。

劉永裕表示，這條路線的郵務量不如平地，但是路途遙遠也比較危險，因此有給予郵務士比較高一些的投遞津貼，另在送信方面比較彈性，一周兩次，可以視天候狀況彈性調整，多半是周一、周四上去，隔天送信，再隔一天下山。

他說，雖然給予郵務士比較大的彈性，但是郵務士都很認真，不希望延誤民眾收信時間，所以儘管最近寒流來襲，高山隨時有降雪可能，游如鈁仍然騎車趕著上山送信。

花蓮新城警分局表示，合歡山目前降雪暫歇，不過今早台14甲線33K合歡山遊客服務中心、松雪樓周邊的氣溫還在攝氏零度以下，公路單位未鏟雪前，路邊積雪約10公分高。

花蓮國安郵局的外包投遞士游如鈁（左）使命必達，高山積雪未完全融化，就趕著騎越野機...
花蓮國安郵局的外包投遞士游如鈁（左）使命必達，高山積雪未完全融化，就趕著騎越野機車上山送信。記者王燕華／翻攝
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花蓮國安郵局的外包投遞士游如鈁（左）使命必達，高山積雪未完全融化，就趕著騎越野機...
花蓮國安郵局的外包投遞士游如鈁（左）使命必達，高山積雪未完全融化，就趕著騎越野機車上山送信。記者王燕華／翻攝
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合歡山郵局降雪
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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