天冷又下雨 小心番茄得這種病GG了！

2018-01-10 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



因強烈大陸冷氣團南下，氣溫急速下降並伴隨降雨，恰是番茄晚疫病好發的環境。根據中央氣象局資料顯示，明天南部地區可望放晴，農委會高雄區農業改良場請農友於放晴後把握預防時機，避免俗稱黑骨病的番茄晚疫病發生。 美濃番茄葉片晚疫病葉片乾枯。農委會高雄農改場/提供 分享 facebook

農委會高雄農改場表示，感染番茄晚疫病的植株，莖部會呈水浸狀黑褐化(農民俗稱黑骨)。莖部被感染部位以上的組織枯萎，嚴重時全株焦枯、死亡，在葉片上則出現水浸狀斑點，並快速擴大成褐化的斑塊，最後乾枯，農民俗稱「酥葉」。

目前天氣低溫陰雨，正適合發病，農民可於雨水暫歇或放晴後選用銅劑，例如氫氧化銅、鹼性氯氧化銅或嘉賜銅，或選用亞托敏、凡殺克絕、達減芬、四氯異苯腈等核准藥劑，盡快施用以預防此病發生。

高雄農改場專家表示，平時則可在發病前施用「亞磷酸」混合「氫氧化鉀」進行預防。若一旦於田間發現病徵，則應立即剪除受害枝葉並隨即清園後，再施用晚疫病防治藥劑，以遏止病害擴散。