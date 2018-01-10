台灣燈會主燈犬造型評價兩極 訓犬師：狗頭鹿身胸太大！

2018-01-10 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



生肖狗年台灣燈會下個月在太保市登場，每年最受注目主燈，日前由縣長張花冠(左二)、觀光局長周永暉(左)，在圓山大飯店揭開模型「忠義天成」模型，阿里山鄒族孩童與台灣犬站在雲海山巔上。圖／嘉義縣政府提供 分享 facebook 交通部觀光局公布台灣燈會主燈造型「忠義天成」模型，阿里山鄒族孩童與台灣犬站在雲海山巔上，引起話題，有網友認為醜，但有民眾認為可愛，前台灣省家畜衛生試驗所所長劉培柏投書聯合報，認為台灣犬怎麼看都是肥頭肥腦現代寵物家犬；訓犬師蔡慶榮說「台灣犬造型狗頭鹿身，胸部太大了！」。

訓犬師、黎明狗學校校長蔡慶榮訓練的台灣犬，他說，現在純種台灣犬很少。圖／蔡慶榮提供 分享 facebook 觀光局曾組長說，主燈造型經許多專家學者及嘉義地區代表共同評選，人物、造型、服裝等都考究過，每年主燈都成為話題，對各界意見指教都尊重，目前只是模型，實體製作會避免引發不當聯想。

生肖狗年台灣燈會下個月在太保市登場，每年最受注目主燈，日前由縣長張花冠、觀光局長周永暉、中華電信董事長鄭優，在圓山大飯店揭開模型，主燈設計者彭力貞希望藉眺望未來鄒族孩童與台灣犬，佇立阿里山雲海山巔，展現狗忠義本性，以孩童赤子之心展現未來新希望。

主燈總高度21公尺，燈光設計使用全彩LED燈呈現1200萬種以上畫素色彩，3月2日元宵節開燈，造型曝光後，有網友不留情面批「有夠醜」、「到底是猴年？還是狗年，讓人霧煞煞」。訓犬師、黎明狗學校校長蔡慶榮說，現在純種台灣犬很少，台灣犬造型像狗頭鹿身，胸部太大，不過，孩童與狗站一起就像了。