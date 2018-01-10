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評／「自願為奴」後，還要「甘願為奴」嗎？

勞基法修法造成社會不安 蔡英文表達歉意

控制慾強、愛問隱私... 日本人不懂台灣人的5個地方

2018-01-10 16:16聯合新聞網 綜合報導

台灣的「機車瀑布」被國外媒體喻為奇觀。 新華社資料照片
台灣的「機車瀑布」被國外媒體喻為奇觀。 新華社資料照片
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日本社會在台灣民眾心目中普遍有著有禮貌、整潔的印象，也是台灣民眾出國旅遊最愛的目的地，而近年來因為台日交流的深化，日本人也對台灣文化越來越有興趣。旅台日本記者福澤喬有10年的新聞記者特派經驗，他在《商業週刊》的專欄中，列出了日本人對台灣人感到不可思議的5件事。

除了路上數量眾多的機車和混亂的交通狀況，台灣人極度「隨性」的個性也展現在對拖鞋的熱愛上，雖然穿著拖鞋也可算是風格的展現，但台灣男人普遍忽略腳掌的門面，便自在地露出腳後跟、腳趾甲，這對即使在家裡也喜歡穿襪子，不直接露出腳趾頭的日本人來說十分驚人。

台灣男人控制慾強、依賴性高，又可能是日本A片看太多，對日本女性有許多刻板印象，認為日本女性就是聽話、溫馴、會做飯，再用這些印象強加要求，也讓日本女性口耳相傳、聞之色變。而除了男女關係，台灣人愛問隱私也為人詬病，包括有沒有男女朋友、薪水如何，這些較為個人的問題，台灣人都可以在初次見面的場合問岀，讓日本人十分尷尬。

在工作時，台灣人很常說出「沒問題」、「沒關係」、「沒辦法」，這些較為肯定，一定說出口便無法挽回的承諾性詞語，由於較少出現在日本的職場中，也是日本人不解的台灣文化。最後一點，則是台灣人對日本的莫名好感和親切友善。然而，即使有以上這些矛盾，福澤喬在文末指出，即使雙方都有互不理解的點，但若能透過各種交流讓彼此的缺點都能修正，那也不失為一件好事。

職場台日關係
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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