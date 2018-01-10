絕美！太平山下雪了！

2018-01-10 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



全台急凍，太平山森林遊樂區在清晨4時降下細雪，園區美不勝收。

太平山森林遊樂區表示，上午太陽出來，雪已停，建議上山的遊客暫不用雪鏈，目前太平山暫無管制，但建議民眾，不要騎機車容易打滑。