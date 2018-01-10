流感疫情升溫 單周就醫破10萬人次

衛福部疾管署昨表示，流感疫情升溫，單周就醫已破十萬人次。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

寒流來襲，全台氣溫驟降，衛福部疾管署昨表示，流感疫情升溫，單周就醫已破十萬人次，Ｂ型流感併發重症患者增多，推估流感疫情最快至一月底達到流行高峰。

疾管署副署長莊人祥說，全國類流感門、急診就醫已達十萬一千多人次，較前一周增加百分之四；近四周共有卅一起流感群聚事件，近七成群聚感染發生於校園。本流感季累計一百一九例重症，逾七成感染Ｂ流，並以本季公費三價流感疫苗不涵蓋的山形株為主。

國泰醫院感染科主治醫師崔可忠說，今年世衛組織未猜中Ｂ流病毒株，因此流感較往年來得早，該院高達九成五快篩陽性者皆感染Ｂ流，不少人住院，其中七至八成併發肺炎。

上周新增一名流感死亡病例，防疫醫師鄒宗珮說，患者為北部的七十七歲阿嬤，有癌症等慢性疾病史，並未接種本季流感疫苗，感染Ｂ流併發肺炎過世；上周廿一名重症病例中，包括一名十八歲女性，因本季未接種疫苗，年輕力壯併發重症。

有臨床醫師說，感染Ｂ流者使用抗病毒藥物「克流感」效果較差。台大醫學院小兒科副教授李秉穎卻說，抗病毒藥物對Ｂ流反應雖較Ａ流差一些，但整體治療效果仍佳，且Ｂ流病毒變異較小，引發重症比率也較少。

林口長庚醫院感染科主治醫師黃景泰說，研究指出，無論Ａ型或Ｂ型流感，一發病四十八小時內服用抗病毒藥劑治療效果較佳。提醒民眾，如感冒發燒逾兩天未改善，應盡快就醫。