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台鐵鋼軌磨到裂 低溫成幫凶

2018-01-10 00:01聯合報 記者董俞佳雷光涵／台北報導

寒流來襲，台鐵四腳亭和瑞芳路線間，昨傳出鋼軌斷裂情況。台鐵調查認定是鋼軌磨損、彈...
寒流來襲，台鐵四腳亭和瑞芳路線間，昨傳出鋼軌斷裂情況。台鐵調查認定是鋼軌磨損、彈性疲勞，加上低溫造成熱脹冷縮。 圖／台鐵提供
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寒流來襲，連台鐵四腳亭、瑞芳間路線的鋼軌，昨也疑似因低溫傳出斷裂情事？路過列車須以低速通過，有兩列車因故延誤，所幸旅客無恙。台鐵隨後先緊急使用魚尾鈑固定住，強調不影響行車安全，更新鋼軌後已正常運作，台鐵稱可能是鋼軌磨損、出現彈性疲勞，再加上低溫加速斷軌所致。

台鐵鐵軌過去於酷暑時，也曾發生數次因高溫導致鐵軌彎曲變形的案例。

台鐵表示，昨號誌人員早上八點零八分通報該路段東正線有鋼軌軌道電路訊號問題，台鐵緊急要求列車降速至卅公里行駛，工務單位到現場架設魚尾鈑後，上午八時五十四分起改以六十公里時速慢行，上午九點卅六分恢復正常行駛。有兩列車延誤。

台鐵昨早事發後原本表示，應是溫度太低、熱脹冷縮造成，但昨該路段鋼軌溫度不過十二度，外界質疑承載旅客安危的台鐵鋼軌竟如此脆弱？台鐵下午稱經進一步調查後，應是鋼軌出現彈性疲勞而斷裂。

台鐵工務段路線科長陳文德說，這次鋼軌斷裂處並非焊接點，而是中間處斷裂，若是在焊接點斷裂，才比較可能是受熱脹冷縮影響。他說，主要是鋼軌使用太久，導致磨損、彈性疲勞，再加上溫度低，加速斷軌等，都有可能。

但台鐵鋼軌怎會使用到磨損斷裂才發現彈性疲勞，巡查機制是否未落實？台鐵指出，平時除了實地巡查，也有軌道電路機制，一旦出現斷軌，就會出現紅色警示燈，昨就有出現警示，要乘客不用擔心安全問題，會視鋼軌磨損程度更新，通常是每四到五年進行更新。

昨也一度傳出鋼軌材質瑕疵，陳文德說，用這麼久了無法斷定是瑕疵品，只能說是磨損、舊了。

台鐵列車低溫
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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