偏鄉急迫病人 可遠距診療開藥

2018-01-10 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



衛福部因應網路時代及科技產品進步，還有高齡化社會在宅醫療需求，將放寬遠距診療。 圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook

住台東山區的九十歲李爺爺生病下山就醫，不包括排隊掛號看病，往返需三個小時，每次生病都是苦差事，但未來可望降低就醫次數。衛福部周五將預告「通訊診療辦法」草案，醫師得用電話或網路等通訊設備，替偏遠地區的急迫病人「隔空」看診開藥，新制最快三月底公告上路。

醫師法規定，醫師治療、開藥或開診斷書，必須「在親自診察下為之」；但在山地離島偏僻地區，或有特殊急迫情形，可視醫療需要，由轄內主管機關指定的醫師隔空看診開藥。

衛福部醫事司長石崇良表示，因應網路時代及科技產品進步，還有高齡化社會在宅醫療需求，決議擬具「通訊診療辦法」草案，再放寬遠距診療項目。

新草案內容規定，只要在山地離島偏遠地區且有生命危險急迫情形的病人，醫師得依遠距通訊方式，隔空替患者診治開藥，由當地的衛生護理或救護人員執行治療。

此外，有參與出院準備計畫追蹤治療的出院病人、住宿式長照機構住民、參與全民健保家庭醫師整合照護計畫患者、接受遠距照護或居家照護計畫者及接受我國醫療的境外病人，醫師得隔空診治。若病人情形不急迫，現場可能只有病人或家屬，醫師不得隔空開藥。

石崇良說，遠距醫療只是「輔助醫療」方式之一，若偏遠地區民眾健康出問題，有時只要醫師透過電話或視訊，調整藥物使用或照護方式，就可能得到改善，不需千里迢迢送醫。不過新制除了境外病人得適用初診，其餘病人不適用。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒表示，居家醫療照護，其實就含遠距醫療概念，病人稍有不適，家屬就會透過電話，或拍照傳LINE，讓他能了解病人的血壓、體溫、藥物或排尿顏色等問題，照護病人方便且安全。

余尚儒說，遠距醫療不應限制醫生對非急迫病人僅診治不開藥，因在偏遠地區沒藥局，不是由診所派車上去送藥，就是家屬下山拿藥。他認為，開藥不困難，難的只有病人有沒有吃到藥。