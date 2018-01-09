9.8℃！寒流凍未條 台中感冒門診增3成

2018-01-09 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中報導



台中市入冬以來首波寒流昨天報到，氣象局預估，台中市急凍天氣，要到13日氣溫才會回升。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

入冬首波寒流昨報到，台中海線昨上午8時低於攝氏10度，氣象局預報濕冷天氣要到11日才放晴，13日氣溫才會回升，民眾要注意保暖；各區診所因寒流報到，感冒門診量約增3成。

中國醫大附設醫院心臟血管系主任張坤正說，戶外溫度急凍，人體交感神經處於興奮，會造成心跳加快、血管收縮，再加上戶外活動減少，血液濃稠度增加，易產生血栓，心房顫動病患突發腦中風、甚至猝死比率增加，建議民眾注意保暖；三高患者、老人、心肌梗塞病史或家族史等高危險群出現心悸、喘不過氣，或量脈博發現心跳過快，應儘速就醫。

分享 facebook 中央氣象局發出低溫、豪雨及強風特報，台中最冷是梧棲氣象站在昨上午8時測得攝氏9.8度，市區最低出現在昨上午9時，為攝氏10.7度。台中、南投山區有豪雨特報，雪嶺24小時雨量已達豪雨等級，市區持續降雨到12日，預計在13日放晴；強風發生在台中、彰化沿海空曠地區，昨陣風達5到8級強風，持續到11日。

中華民國診所協會全國聯合會理事長、耳鼻喉科醫師曾梓展說，近日流感、類流感蠢蠢欲動，診所呼吸道感染、咳嗽、流鼻水等感冒患者人數增加，門診量平均增加約3成，有診所達5成。

中國醫大附設醫院急診室主任陳維恭說，目前院內呼吸道急診病患未明顯增加，建議民眾在寒流來襲做好保暖，尤其老人家、心血管疾病患者及兒童，避免溫差過大造成身體危害。