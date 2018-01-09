長輩吞嚥健康操 進食不再怕嗆到

2018-01-09 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／專題報導



吞嚥肌肉運動─吞嚥保健唇舌喉。 圖／中華民國語言治療師公會提供 分享 facebook

根據統計，台灣每10名長者，就有1人有輕度吞嚥障礙。社區語言治療師觀察，長者即使身體健康，也會因骨骼肌肉減少，影響臉部、咀嚼肌等吞嚥功能，造成嗆咳，增加吸入性肺炎風險。衛福部國健署與語言治療師公會全聯會推出「吞嚥健康操」，於社區關懷據點帶領長輩於餐前做操，幫助吞嚥。

國健署長王英偉指出，調查發現，社區65歲以上者，21.8%的長輩每周至少3次進食嗆到，其中12.8%經評估為吞嚥異常。社區語言治療師發現，隨著長輩出現缺乏活動，出現肌肉力量不足等問題，也會影響進食。

語言治療師公會全聯會副秘書長王雪珮表示，老年肌少使骨骼肌肉質量減少，影響臉部、咀嚼肌及舌肌吞嚥相關肌群功能，造成進食、吃藥易卡住，或喝水因流速快，呼吸道來不及關閉而嗆到。部分腦神經疾病如失智症、中風或巴金森氏症長者也經常發生吞嚥問題，嚴重將造成吸入性肺炎，直到喘不過氣才發現。

語言治療師公會全聯會理事長、台北長庚耳鼻喉部語言治療師蘇心怡表示，社區中照顧插鼻胃管長者的機構統計，5成長輩曾發生吸入性肺炎，使用鼻胃管進食，會使原本就已鬆弛的食道括約肌無法完全關閉，當進食後發生胃食道逆流，食物就會被胃酸順勢帶入呼吸道，長者又會因為器官退化等因素感受力較低，未能及時發現，因而形成吸入性肺炎。

王雪珮建議，長者經評估後，若還能自我進食，可透過吞嚥相關復健提升功能，而非使用鼻胃管進食，以免讓長者的吞嚥功能退步。提醒長者，當平日進食一周發生3次吞嚥問題，例如喝水嗆到、進食、吃藥嗆咳等，可諮詢營養師或語言治療師，或於餐前花10分鐘作「吞嚥健康操」，延緩或預防日後被放置鼻胃管的機會。

吞嚥肌肉運動─吞嚥保健唇舌喉。 圖／中華民國語言治療師公會提供 分享 facebook

吞嚥健康操

透過頭頸部拉筋放鬆、吞嚥肌肉運動活化肌肉、聲音機能運動能增加聲帶彈性，縮短進食時間、消除口腔殘渣、讓食物順利進入食道，不易掉入呼吸道，讓進食順暢。

第一步：

頭頸部放鬆─動動筋骨好放鬆

1.雙手抱著肚子5秒鐘

2.脖子左右貼肩膀5秒鐘

3.雙肩提起5秒鐘再放下。肩膀向前轉再向後轉

4.雙手交叉握著向上舉

5.大聲打一個大哈欠

第二步：

吞嚥肌肉運動─吞嚥保健唇舌喉

1.一早起床笑咪咪，嘴角向左右拉開5秒鐘

2.嘴唇尖尖大聲「啵」親5下

3.舌頭伸長推到底5秒，舌頭左右移動共5次

4.臉頰鼓起變氣球5秒鐘

5.假裝大口咀嚼用力吞

第三步：

聲音機能運動─嗓音保健Do Re Mi

1.嘴巴發聲，年年益壽發長「一」，越長越好

2.用輕柔的方式發「ㄇㄡˊ」，向上滑音

3.用輕柔的方式發「ㄇㄡˋ」，向下滑音

4.天天開心Do Re Mi，每個音越長越好

●吞嚥健康操影片

資料來源／中華民國語言治療師公會全聯會

製表／黃安琪

聯合報