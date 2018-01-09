纖體茶含番瀉成分 用量過多恐致腹瀉

2018-01-09 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ／台北報導



美體瘦身人士對番瀉產品絕不陌生，因具排便順暢作用，不少業者將之做成纖體茶等產品販售，但用量過多恐致腹瀉。 圖／Ingimage 分享 facebook

番瀉葉具排便順暢作用，不少業者作成纖體茶等產品販售，但用量過多恐致腹瀉，食藥署昨天公告明定，使用番瀉的葉莢製成食品，只限做茶包，且應標註每天使用量不逾12毫克。中醫師呼籲，想減肥的民眾仍應先找醫師診治，避免耽誤了健康。

康華中醫診所院長張家蓓表示，番瀉葉是一種藥食同源的中草藥，西藥的瀉藥也有相關成分，吃過量會造成腹瀉、脫水、電解質不平衡等狀況，但不同體質者耐受度不同，劑量拿捏不易，有中醫藥背景者都不會輕易販售。

但許多民眾有著「腹瀉」具瘦身效果迷思，不少業者使用番瀉製成茶包等產品，或是膠囊錠狀的保健食品。張家蓓說，只要打開電視購物頻道，就看得到有相關產品，不少想瘦身的民眾，吃了之後卻因嚴重腹瀉送急診治療。

食藥署食品組簡任技正林旭陽表示，藥事法規定，番瀉苷成分超過12毫克即需視為藥品，不得當作食品販售，過去各地衛生局就抓到不少違規案例，也接獲不少民眾吃了添加番瀉的食品，引發身體不適的通報。

為將番瀉食品與藥品區隔清楚，食藥署昨首度公告新規範，若要將番瀉作為食品原料，只能製作茶包，供沖泡飲用，不可再製膠囊錠狀產品；使用部位只限新鮮番瀉或直接乾燥的葉、莢，不得經萃取等加工處理。

業者也須在外包裝標示警語，例「本品可能導致腹瀉」、「於晚上食用一次，一星期不得食用高於三次，欲連續食用超過一星期須先諮詢醫師意見」等。新制預定7月起實施，違者依食安法處3萬到300萬元罰鍰。