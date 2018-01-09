按摩進補避受寒 中醫6招抗嚴冬

2018-01-09 23:44 聯合報 陳昆豪／大林慈濟醫院中醫部醫師



聯合報系資料照片 分享 facebook

春生、夏長、秋收、冬藏是大自然萬物依循四季氣候變化的生活模式。隨著寒流一波波來襲，除了國人喜愛的養生進補，中醫認為，想要過一個健康的冬季，也應順從自然界收藏之勢，做好下列養生方法：

一、睡眠宜早睡晚起

冬季早晚寒氣重，作息應早睡晚起，晚上減少工作，早點上床休息，早晨最好等太陽升起再起床，避開早晚低溫的時段。老年人不要一醒來就下床，易有心腦血管疾病的風險，可先在床上按摩活動，等適應氣溫後再起來。

二、衣著柔軟保暖 隨氣候增減

冬季寒氣易使人體氣血運行不暢，導致慢性病發生或加重，應特別注意頭部、頸部、背部、雙腳和雙手的保暖。衣著以多層著裝為佳，便於隨氣候變化增減衣服。可選擇鬆軟輕便又保暖的衣物，內衣可用純棉質料，以減少靜電致皮膚搔癢。外出時可戴帽子，加個圍巾，避免頭頸部受寒引發感冒，甚至嚴重的心腦血管疾病。

三、適度運動，注意暖身、避免大汗

適度運動是冬季驅寒保溫、改善血液循環的好辦法。但運動應以微微出汗為度，要避免大出汗後毛孔疏鬆受寒。年長者也不宜在太冷的天氣外出運動。寒冷會使肌肉僵硬，關節靈活性變差，運動前一定要熱身，循序漸進，才能避免運動傷害。運動後要及時擦汗且穿上衣服，以免著涼。

四、調養情志精神

冬季要將自己的想法減少、藏伏，放下執著，讓心情怡然自得。冬季萬物蕭條沉寂，也易使人情緒低落，改善的最佳方法就是適度的運動與日曬，讓自己多出去走走，曬太陽，使體內陽氣充足，精神愉快。

五、冬令進補

冬季可配合食補調養身體，為來年的健康打基礎。但並非每個人都適合進補，例如感冒、糖尿病、痛風、肝腎疾病者，就不應盲目進補。進補也必須根據每個人的體質選擇藥材，傳統常見以八珍湯或十全大補湯來溫補，但若是口乾舌燥、怕熱易汗、便祕、嘴破的熱性體質，就該改用平補或涼補，最好先諮詢中醫師，才能真正補出健康。

六、穴位按摩保健

除了運動、食補，補腎固護陽氣更是保養的關鍵，可搭配穴位保健，按摩腰背部的命門、腎俞穴，手部的合谷穴，以及用溫熱水泡腳，按摩足部的湧泉、太溪、足三里等穴，以溫暖全身陽氣，達到養生保健目的。