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今彩539第107008期開獎

2018-01-09 21:20中央社 台北9日電

今彩539第107008期開獎，中獎號碼01、28、23、26、36。3星彩中獎號碼167，4星彩中獎號碼0219。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539台彩
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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