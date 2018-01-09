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寒流來襲氣溫驟降 新北市5名老人死亡

2018-01-09 20:24聯合報 記者王長鼎╱即時報導

寒流來襲天氣濕冷，新北市消防局從今天凌晨到今天晚上8時，共有10人疑似受不了低溫...
寒流來襲天氣濕冷，新北市消防局從今天凌晨到今天晚上8時，共有10人疑似受不了低溫，導致心肺功能停止送醫，消防局呼籲高齡長者及有心血管疾病患者注意保暖。圖／報系資料照片
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寒流來襲，新北市消防局從今天凌晨到今天晚上8時，共有10人疑似受不了低溫，導致心肺功能停止送醫，經急救有5人恢復心跳，但情況仍不樂觀。

新北市消防局指出，這10件疑似心肺功能停止送醫民眾均為60歲以上民眾，其中不乏高齡80歲以上的患者；據消防局統計，昨天一整天也有12起民眾疑似心肺功能停止送醫，僅3人經醫院急救，恢復呼吸及心跳，其餘9人送醫急救宣告不治。

由於寒流來襲，這幾天氣溫急降，消防局呼籲高齡長者及有心血管疾病患者注意保暖。

患者寒流
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

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