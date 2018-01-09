遠航加碼好康 免費托運行李重量提高到15公斤

2018-01-09 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



遠航今天宣布利多，離島居民只要搭乘遠航國內線班機，免費託運行李重量將由現行的10公斤提高到15公斤。圖：業者提供 分享 facebook 你是否有搭機，常行李超重的困擾。遠東航空為了回饋離島的旅客，從即日起至107年12月31日止，只要是離島居民搭乘遠航國內線班機，免費託運行李重量將由現行的10公斤提高到15公斤，以台中-金門每公斤15元來計算，可節省75元，相當於一個便當的價錢；據了解，立榮與華信暫不考慮跟進。

遠航表示，金門鄉親長期都很支持遠航，遠航感受到離島居民在返鄉時的迫切需求，特別是在週末假日，旅客們扶老攜幼返鄉或出遊，常常有嬰幼兒的物品佔了行李廂的一大半，為了體恤離島鄉親，遠航特別自即日起將免費託運行李公斤數大大放寬到15公斤，大約是一個24吋行李廂可以裝滿衣物的重量，若是要出國旅遊必須先搭機到本島再轉國際線航班，也不用擔心行李超重的問題。但這項行李優惠措施，春節、清明節、端午節、中秋節連續假期不適用。

遠東航空營運長曾金池表示，遠航在去年已經引進2架ATR飛機，繼去年11月16日首航台中-金門與台中-馬公航線後，今年將再引進2架，目標是建立9至11架的ATR機隊規模，目前遠航每天往返金門至台北/台中/高雄共有10個航班，加上加班機一週達到7、80班。